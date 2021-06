Steven Kruijswijk: “Degelijk, meer niet eigenlijk”

Steven Kruijswijk was vandaag de nummer 21 in de daguitslag van de eerste tijdrit in de Tour de France. Daardoor steeg de renner van Jumbo-Visma zeven plaatsen in het klassement, waar hij nu 31e staat. “Het ging degelijk vandaag, meer niet eigenlijk.”

“Ik heb alles gegeven, maar dit was het wel een beetje voor vandaag. Meer zat er niet in”, vertelde Kruijswijk na afloop van zijn tijdrit. “Ik had niet spectaculair goede benen, die je op zo’n parcours wel moet hebben. Hier moet ik het vandaag mee doen.”

Net als zoveel renners is de Nederlander de eerste dagen niet ongeschonden doorgekomen. “Met mijn lijf gaat het op zich niet slecht, maar die eerste dagen zo bij elkaar helpt niet mee natuurlijk. Maar dat geldt voor driekwart van het peloton. Voor ons is het deze week vooral doorkomen. In het weekend gaan we zien hoe we er echt voor staan.”