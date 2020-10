Steven Kruijswijk blijft uit de problemen: “De finale was hectisch” zondag 4 oktober 2020 om 16:45

Steven Kruijswijk kwam de tweede etappe zonder kleerscheuren door. “We hebben vandaag tot een goed einde gebracht. Het is gewoon even erin komen.”

“De finale was erg hectisch, met die grote baan en dan die afdaling. Maar dat weet je van tevoren”, doet de Brabander zijn verhaal in het flashinterview. “Dat hoort erbij, maar alles is in orde.”

Morgen staat de etappe naar de Etna op het programma. Normaal gesproken houden de favorieten hun kruit nog droog in de eerste bergetappe, maar Kruijswijk is daar niet zeker van. “Misschien wordt er nu wel aangevallen.”

“Een klim is een klim”, gaat hij verder. “Het is een lastige finale en we hebben toch een achterstand op Thomas. Ik ga zelf even kijken hoe de benen zijn. Als je ziet hoe Thomas de laatste weken in de Tirreno rondrijdt, dan ga je hem niet makkelijk kraken.”

“Zelf ga ik het dag per dag bekijken. Dan zie ik wel hoe de benen zijn”, eindigt hij.