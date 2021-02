Steve Cummings versterkt ploegleiding INEOS Grenadiers

Voormalig profrenner Steve Cummings maakt in het nieuwe seizoen deel uit van de ploegleiding van INEOS Grenadiers. De Brit, die eind 2019 een punt zette achter zijn sportieve carrière, krijgt een afwisselende rol als sportdirecteur ontwikkeling en coach.

Cummings begin in 2005 bij Landbouwkrediet aan zijn profloopbaan en koerste sindsdien voor Discovery Channel, Barloworld, Sky, BMC, MTN-Qhubeka en Dimension Data. Na zijn carrière begon hij aan een opleiding Sports Business Management. Toch voelde hij al snel dat de kick van de koers miste. “Toen ik stopte met koersen, wist ik niet echt wat ik wilde. Ik ging studeren omdat ik het gevoel had dat ik wat moest doen in mijn leven. Ik probeerde wat dingen, maar ik miste het competitiegevoel.”

De Brit heeft altijd contact gehouden met ploegeigenaar Dave Brailsford, die hem uiteindelijk de kans bood om bij het team te komen. Bij INEOS Grenadiers gaat de winnaar van twee Tourritten nauw samenwerken met zowel de andere sportdirecteuren, director of racing Rod Ellingworth als director of performance Dan Hunt om verder te bouwen aan de aanvallende koerswijze, die zo effectief was in de Giro d’Italia en de Vuelta a España. “Dat wordt voor mijn het uitdagendste gedeelte en daar ligt mijn grootste passie.”