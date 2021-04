Steun jouw favoriete wielercafé met de Tour Café du Cycliste

Ad

Mis jij net als ons je favoriete wielercafé? Op dit moment kunnen de wielercafés alle steun gebruiken. Als je meedoet aan de Tour Café du Cycliste van NL Tour Rides, fiets je de komende weken virtueel langs de leukste wielercafé in Nederland. Ondertussen steun je je favoriete café alvast met een kleine donatie en ontvang je drie vouchers voor een heerlijk biertje of goede kop koffie.

Rijdt virtueel langs 7 bijzondere wielercafés en steun je favoriete café. Deze cafés zijn middels een virtuele route van 430 km met elkaar verbonden. Beleef deze uitdaging in je eigen fietsomgeving met echte gereden kilometers.

Fiets Tour Café du Cycliste tussen 24 april en 24 mei 2021. Registreer al je trainingsrondjes in deze periode. Upload na elke rit en zie jezelf terug op het leaderboard en op de ‘live-routekaart’. Na iedere upload ontvang je een mail met je totalen en welke ‘hotspots’ je virtueel gepasseerd bent.

Deelname kost € 34. NL Tour Rides doneert hiervan € 10 aan jouw favoriete wielercafé naar keuze. Je inschrijving bestaat uit:

Startnummer voor de Virtual Tour Café du Cycliste

Vermelding op het Leaderboard waarop je plek in het klassement van afgelegde kilometers wordt bijgehouden!

Gepersonaliseerd Online Finishers Certificaat.

Na de finish vermelding in de Hall of Fame

Vermelding op de routekaart inclusief een virtuele reis langs de ‘hotspots’ van de Tour Café du Cyclist

PLUS BEGI MEI THUISGESTUURD:

6-Pack Lucky 13 Beer (t.w.v. € 21) met o.a. een Weizen, IPA en een Lentebock. Klik hier voor meer info over Lucky 13 Beer

Een paar Lucky 13 Beer wielersokken (t.w.v. € 8)

Lucky 13 Beer flesopener (t.w.v. € 3)

flesopener (t.w.v. € 3) Exemplaar wielermagazine Grinta (t.w.v. € 5,95)

(t.w.v. € 5,95) Gepersonaliseerd Finishers Certificaat

Maxim sportreep

Inclusief track & trace verzendkosten door Fietskoeriers.nl

PLUS UITERAARD:

Drie vouchers goed voor 3 drankjes bij je favoriete wielercafé. Te besteden vanaf begin mei 2021 (indien de betreffende cafés dan uiteraard open zijn).

Deelnemende wielercafé’s

Check hieronder welke zeven wielercafés meedoen. Bij het inschrijven kun je kiezen aan welk café we € 10 van je inschrijfbedrag doneren. Daarvoor in ruil ontvang je drie vouchers die je vanaf begin mei 2021 kunt besteden voor drie consumpties in het betreffende café. Uiteraard alleen wanneer de horeca weer open is.