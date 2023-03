Sterke Serginho Wilshaus verrast met nationale stayertitel

Serginho Wilshaus is de nieuwe Nederlands kampioen stayeren. Op de wielerbaan van het Sportpaleis Alkmaar was de laatstejaars belofte negenvoudig winnaar Reinier Honig en de nummer twee van vorig jaar, Etienne van Empel, de baas.

Dat de strijd dinsdagavond tussen Honig, achter gangmaker Jos Pronk, en Van Empel (achter Christian Kos) zou gaan, was de verwachting. De 39-jarige titelverdediger en de elf jaar jongere beroepsrenner van Team Corratec vochten ruim een jaar geleden al een boeiende strijd om de overwinning uit. Het was echter een andere naam die opstond in het geweld achter de grote motoren, in de wedstrijd over vijftig kilometer.

Voor de volgepakte hoofdtribune van Sportpaleis Alkmaar was het Serginho Wilshaus die achter de motor van Richard Konijn de show stal. De 21-jarige renner kon een regelmatig tempo aanhouden en sloeg in de slotfase aanvallen van de ervaren mannen af: Van Empel probeerde het eerst, maar merkte dat Wilshaus zijn antwoord klaar had en verloor daarop het contact met de rol van zijn motor.

Ervaring geeft dit keer niet de doorslag

Honig voerde vervolgens de druk op, maar Wilshaus weigerde zijn koppositie prijs te geven. De ervaren stayer bleek niet opgewassen tegen het talent en moest zich neerleggen bij de situatie. Nadat ook de aanval van Honig was afgeketst, konden Wilshaus en zijn pacemaker Richard Konijn in de laatste paar ronden de overwinning alvast vieren. In december haalde Wilshaus ook al de derde plaats op het Nederlands kampioenschap 50 km.