zondag 17 december 2023 om 17:13

Sterke Ronhaar botst in Namen op Pidcock: “Tom reed als superman de klim omhoog”

Video Het zag er lange tijd goed uit voor Pim Ronhaar in de Wereldbeker van Namen, maar de Nederlander van Baloise Trek Lions moest na een tweestrijd uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in Tom Pidcock. Ronhaar kwam uiteindelijk als tweede over de finish, maar was na afloop zeer tevreden met zijn prestatie.

“Het is na een trainingskamp op Mallorca altijd maar de vraag of je wel goed genoeg bent om mee te doen, maar ik voelde me meteen goed”, keek Ronhaar na afloop terug op zijn cross. “In de eerste ronde hielden Joris (doelt op zijn ploeggenoot Joris Nieuwenhuis, red.) en ik een mooi tempo aan. Ik had het idee dat ik ietsjes beter was. Ik moest er dus wel voor gaan, ook al omdat Tom eraan zat te komen.”

Ronhaar, eerder dit seizoen al winnaar van de wereldbekermanches in Dendermonde en Dublin, wist Pidcock aanvankelijk nog achter zich te houden. “Het ging op zich wel lekker, maar in de twee laatste ronden was Tom iets te sterk. Hij kwam echt ontzettend snel uit de achtergrond opzetten. Daarna bleef hij wel een ronde of drie op een twintigtal meter rijden. Ik moest wel blijven pushen.”

Pidcock kwam op een bepaald moment echter wel aansluiten bij Ronhaar en die laatste voelde de bui al hangen. “Tom passeerde me in de voorlaatste ronde en daarna was het helemaal klaar. Hij kreeg daarna nog wel af te rekenen met een lekke band en ik had nog wel even de hoop om weer aan te sluiten, maar Tom was uiteindelijk te sterk. Hij reed echt als een superman de klim op”, is Ronhaar complimenteus.

Wereldbekerklassement

Na acht manches staat Ronhaar knap tweede in de wereldbekerstand. Zijn achterstand op Eli Iserbyt bedraagt nu 47 punten. Denkt de 22-jarige crosser eigenlijk nog aan de eindoverwinning? “De Wereldbeker is een belangrijk klassement voor me, maar niet per se voor de winst. Eli rijdt ze bovendien allemaal, wat het niet makkelijker maakt.”

“Ook Wout van Aert en Mathieu van der Poel gaan er weer een aantal rijden, waardoor ik niet echt veel punten meer kan inlopen. Al met al ben ik gewoon superblij met deze tweede plaats. Het zou mooi zijn om als tweede te eindigen in dit klassement.”