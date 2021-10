Sterke Primoz Roglic geeft in Milaan-Turijn opnieuw een signaal af

Primož Roglič is klaar voor de Ronde van Lombardije van aanstaande zaterdag. De Sloveen won op de beklimming van Superga na een beklijvend duel met de eveneens sterke Adam Yates.

Vandaag stond de oudste wielerklassieker van het jaar op het programma: Milaan-Turijn. Voor de eerste editie moeten we terug naar 1876, toen Paolo Magretti als eerste over de streep kwam. Na een jaartje te hebben gefungeerd als opwarmer voor Milaan-San Remo – Milaan-Turijn was toen een sprinterkoers, gewonnen door Arnaud Démare – keerde de koers terug naar het oude parcours. De renners konden zich met andere woorden weer opmaken voor een dubbele beklimming naar de Basiliek van Superga. Over een afstand van 4,3 kilometer was de gemiddelde stijging 9%, met halverwege een strook van 14%.

Zes renners vormen de vroege vlucht

Even na twaalf uur werd in Magenta, een voorstad van Milaan, het startsein gegeven voor de 102e editie van de stokoude klassieker. Met wereldkampioen Julian Alaphilippe, Primož Roglič, João Almeida, Michael Woods, Tadej Pogačar en Adam Yates stonden meerdere kleppers aan de start. De vroege vlucht werd echter gevormd door Oier Lazkano (Caja Rural-Seguros RGA), Kevin Vermaerke (Team DSM), Marco Frapporti en Davide Orrico (Vini Zabù), Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) en Juri Zanotti namens Bardiani-CSF-Faizanè. De zes vluchters reden bijna vier minuten voorsprong bij elkaar, maar werden al vrij snel weer ingerekend.

De beklimming van Superga is normaal de scherprechter in Milaan-Turijn, maar dit jaar kregen we al koers voor de eerste beklimming naar de basiliek. In de richting van Turijn, met aan de linkerzijde de heuvels van Monferrato en aan de noordwestzijde de besneeuwde toppen van de Alpen, bleek de wind gunstig te staan voor het trekken van waaiers. De grote kanonnen besloten zich te roeren en na een fikse tempoversnelling ontstond een eerste waaier van ongeveer dertig renners. De meeste favorieten waren bij de pinken, maar sommige ploegen werden plots in het defensief gedrongen en waren op achtervolgen aangewezen.

Topfavorieten roeren zich al voor de Superga

In de voorste groep was Deceuninck-Quick-Step uitermate goed vertegenwoordigd met wereldkampioen Alaphilippe, Almeida, Fausto Masnada, Dries Devenyns, Pieter Serry en Mauri Vansevenant. Ook Roglič, Pogačar, Woods, Alejandro Valverde, Marc Hirschi en Chris Froome hadden de eerste schifting overleefd. Adam Yates, Nairo Quintana en Vincenzo Nibali waren niet mee en dus zagen we INEOS Grenadiers, Arkéa-Samsic en Trek-Segafredo op kop sleuren in het peloton. Met nog goed veertig kilometer te gaan was het verschil opgelopen tot goed vijftig seconden, maar het kalf was zeker nog niet verdronken.

In de voorste groep was de samenwerking namelijk niet optimaal en dus liep het verschil zienderogen terug. We leken een hergroepering te krijgen vlak voor de voet van de Superga, maar door het werk van Deceuninck-Quick-Step begonnen de koplopers toch nog met twintig seconden voorsprong aan de beklimming. Op de flanken van de klim probeerde Yates de sprong naar voren te wagen, met in zijn wiel Quintana, maar ook vooraan werd er zeker niet getreuzeld. Masnada keerde zich binnenstebuiten om de voorste groep uit te dunnen, maar kon niet verhinderen dat Yates weer wist aan te sluiten.

Vansevenant gaat er alleen vandoor

Vooraan werd er stevig doorgereden, maar lag het tempo zeker niet verstikkend hoog, waardoor steeds meer renners hun plek konden innemen in de voorste groep. Quintana, Pavel Sivakov en David Gaudu reden naar de staart van de eerste groep en niet veel later zagen we ook Matteo Fabbro, Aleksandr Vlasov en Diego Ulissi aansluiten. Vlak voor de top besloot Vansevenant de knuppel in het hoenderhok te gooien. De Belg wist in zijn bekende wiegende stijl een gaatje te slaan en in de achtervolgende groep probeerden zijn ploeggenoten de boel te neutraliseren. Het was nu aan de mannen van UAE Emirates om de achtervolging in te zetten.

Vansevenant wist zijn voorsprong in de afdaling van de Superga uit te diepen tot goed vijftien seconden, maar dit bleek niet genoeg om het uit te zingen tot de finish. Aan de voet van de Superga was het verschil nog twintig seconden, maar de voorsprong van Vansevenant verdween na een nieuwe versnelling in de achtervolgende groep als sneeuw voor de zon. Yates zette zich op kop en wist zo de moegestreden Vansevenant in te rekenen. Roglič, Pogačar, Woods, Almeida en Valverde gingen mee in het spoor van Yates, voor Alaphilippe ging het dan weer te snel. De Fransman ging op kant en zou niet meedoen om de zege.

Roglič versus Yates

Yates bepaalde intussen nog altijd stoïcijns het tempo en wist zijn concurrenten op de pijnbank te leggen. Valverde en Woods waren de volgende renners die overboord moesten en ook Pogačar en Almeida hadden het lastig. Alleen Roglič zat nog aan het wiel van de beresterke Yates, maar leek met nog minder dan drie kilometer te klimmen het volgende slachtoffer van Yates. De Brit reed meter voor meter weg bij de twee Slovenen en Almeida, maar Roglič bleek toch vooral de tegenstand te monsteren. Na een uitgebreide studieronde rook Roglič zijn kans en de renner van Jumbo-Visma reed vervolgens in een ruk naar Yates.

Yates en Roglič begonnen niet veel later gezamenlijk aan de laatste stijgende kilometer. De Brit nam het leeuwendeel van het kopwerk voor zijn rekening en leek zich niet te bekommeren om zijn Sloveense rivaal. Roglič trok dan weer de nodige grimassen in het wiel van Yates, maar nam met nog 800 meter te gaan resoluut de kop. De voorsprong op Pogačar, die op zijn beurt weer was weggereden van Almeida, was geruststellend te noemen en dus ging het voor de overwinning tussen Yates en Roglič. Yates probeerde in de laatste honderden meters tot twee keer toe te versnellen, maar raakte niet van Roglič af.