zaterdag 16 september 2023 om 18:46

Sterke Pelayo Sánchez schenkt Burgos-BH ereplaats: “Ik wilde Evenepoel het werk laten doen”

Een knappe prestatie van Pelayo Sánchez in de voorlaatste etappe van de Vuelta a España. De 23-jarige renner van het ProTeam Burgos-BH maakte onderweg indruk en hoefde op de streep enkel Wout Poels en Remco Evenepoel voor te laten. “Ik vertrouwde op mijn sprint, maar de anderen waren te snel”, zei hij na afloop voor de camera van Eurosport.

“Ik was kapot na tweehonderd kilometer. Zij waren sterker”, voegde de Spanjaard daar nog aan toe. Sánchez reed een deel van de laatste beklimming van de dag in het wiel van Remco Evenepoel. “Ik had wel verwacht dat Remco aan zou vallen, maar hij ging pas laat. Het was vijftig kilometer op een hoog tempo rijden en wachten op een aanval van hem, maar die kwam eerst niet. Het was Poels die het deed.”

Net voor de top van de allesbeslissende helling was Sánchez nog uit de rug van Evenepoel weggesprongen, op zoek naar Marc Soler, Lennert Van Eetvelt en Wout Poels. Daarbij had hij de bergtruidrager (eventjes) af weten te schudden. “Ik wilde niet teveel werk leveren, ik wilde Evenepoel het laten doen”, legde hij zijn tactiek uit.