Sterke Nairo Quintana slaat dubbelslag op slotdag Tour de La Provence

Nairo Quintana heeft voor de tweede keer in zijn carrière de Tour de La Provence op zijn naam geschreven. De Colombiaan van Arkéa-Samsic bleek veruit de sterkste op de slotklim van Montagne de Lure, won de slotrit en sloeg tevens een dubbelslag.

De organisatie van de Tour de La Provence had de zwaarste etappe voor het laatst bewaard. Met 3251 meter hoogteverschil en een aankomst bergop op de Montagne de Lure beloofde het slotstuk van deze zevende Tour de La Provence een spektakel te worden. Het peloton begon in Manosque, werd vervolgens tot twee keer toe over de Col de Buire (6 km aan 3,7%) gestuurd en kreeg vervolgens nog de slotklim (13,4 km aan 6,7%) naar het skistation van Montagne de Lure voor de wielen geschoven. De plek waar klassementsleider Filippo Ganna zijn leiderstrui moest afstaan. Maar aan wie?

Onvermoeibare Gougeard opnieuw in de aanval

Om 11.30 uur werd onder een strakke blauwe lucht het startsein gegeven voor de slotrit. Vijf renners waren in een avontuurlijke bui en besloten een vroege vlucht op poten te zetten. Alexis Gougeard, die in de etappe van zaterdag ook al de hele dag in de aanval was, bleek onvermoeibaar en was opnieuw van de partij. De hardrijder van B&B Hotels-KTM werd in zijn dadendrang vergezeld door Romain Combaud (Team DSM), Nicolas Debeaumarché (St Michel-Auber93), Jonathan Couanon (Nice Métropole Côte d’Azur) en Luke Rowe (INEOS Grenadiers). Laatstgenoemde besloot als waakhond van leider Ganna mee te sluipen.

Gougeard, Rowe, Combaud, Debeaumarché en Couanon reden in aanloop naar de Col de Buire, de eerste klim van de dag, zeven minuten weg bij het peloton. Gougeaurd kwam als eerste boven op de Col de Buire en wist zich zo te verzekeren van wat bergpunten. Het bleek zijn laatste wapenfeit van deze ronde, aangezien Gougeard nog voor de slotklim naar Montagne de Lure zijn medevluchters moest laten gaan. De vier overgebleven vluchters bereikten met een beperkte voorsprong de voet van de slotklim. Het peloton volgde met nog veertien kilometer te gaan op exact één minuut.

Stilte voor de storm

In het peloton werd het vuile werk opgeknapt door Arkéa-Samsic (in dienst van Nairo Quintana), Groupama-FDJ en Trek-Segafredo. Ook TotalEnergies, de ploeg van Pierre Latour, begon zich op een gegeven moment te bemoeien met de achtervolging. Op de flanken van de slotklim werd het peloton langzaam meer zeker uitgedund door de knechten van Groupama-FDJ. Rowe en Couanon werden met nog elf kilometer te gaan opgeslokt door de uitgedunde favorietengroep. Combaud en Debeaumarché reden nog vooruit, maar de voorsprong was inmiddels geslonken tot een halve minuut.

Door het tempo van Groupama-FDJ-renner Bruno Armirail werd de groep der favorieten steeds verder uitgedund, al zaten de grote favorieten voor de eindzege nog op de eerste rij, klaar om toe te slaan. Ook leider Filippo Ganna was nog altijd mee, al bevond de Italiaanse hardrijder zich wel in de achterste regionen van de voorste groep van een veertigtal renners. Ondertussen nam Combaud afscheid van zijn vluchtkompaan Debeaumarché. De Fransman van Team DSM probeerde in zijn eentje zo lang mogelijk stand te houden, maar met nog vijf kilometer te klimmen werd ook hij ingerekend door de favorietengroep.

Ontketende Quintana rijdt iedereen uit het wiel

Het was vervolgens wachten op de eerste échte versnelling van een van de favorieten. Die kwam er met nog ruim vier kilometer te gaan: Nairo Quintana gooide de knuppel in het hoenderhok en alleen Julian Alaphilippe bleek in staat om de Colombiaan te volgen. Quintana, twee jaar geleden nog glansrijk winnaar van de Tour de La Provence, liet het er niet bij zitten en wist Alaphilippe met meerdere versnellingen de adem af te snijden. De wereldkampioen plafonneerde en zag een ontketende Quintana steeds kleiner worden. Laatstgenoemde was los en keek niet meer achterom richting de top van de klim

Alaphilippe werd ondertussen bijgehaald door een andere Colombiaan. De voor Movistar uitkomende Iván Sosa volgde in het algemeen klassement al op een straatlengte achterstand, maar was nog wel tuk op een ritzege. Er bleek echter niemand opgewassen tegen Quintana, die in zijn kenmerkende stijl alsmaar verder wist uit te lopen en zo op weg leek naar een dubbelslag. Alaphilippe bleek te diep in zijn reserves te hebben getast en moest zelfs Sosa laten rijden. Quintana had geen medelijden met Alaphilippe en soleerde naar de rit- en eindzege in de Tour de La Provence.

Quintana kwam uiteindelijk met meer dan een halve minuut voorsprong over de finish en dat bleek meer dan genoeg voor zijn tweede eindzege in de Franse ronde. De Colombiaan kent zo een perfecte seizoensstart voor zijn werkgever Arkéa-Samsic. De beloftevolle Deen Mattias Skjelmose Jensen wist in de slotfase Sosa nog in te halen en kwam zo als tweede over de streep, voor de Amerikaan Matteo Jorgenson. Alaphilippe kraakte in de laatste kilometer en kwam als zevende boven, op driekwart minuut van Quintana. Ganna reed in de achtergrond ook een sterke finale en wist in de zwarte leiderstrui nog als twaalfde binnen te komen.

De Italiaan van INEOS Grenadiers werd niet veel later echter gediskwalificeerd na een ongeoorloofde fietswissel, zo oordeelde de jury na het bekijken van enkele beelden. Ganna nam richting de slotklim een fiets aan die langs de kant van de weg was klaargezet door zijn ploegleiding en dat mag niet volgens de reglementen.