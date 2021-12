Sterke Lucinda Brand wint Wereldbeker Namen voor vierde keer op rij

Lucinda Brand heeft voor het vierde jaar op rij de Wereldbeker veldrijden in Namen gewonnen. De wereldkampioene van Baloise Trek Lions maakte in de eerste ronde het verschil en hield daarna knap haar voorsprong op Denise Betsema vast. De talentvolle Puck Pieterse maakte het Nederlandse podium compleet in de Waalse klimcross.

Op de loodzware omloop rondom de Citadel van Namen, die er enorm zwaar bij lag, was de kopstart voor Lucinda Brand. De wereldkampioene kreeg Denise Betsema en Puck Pieterse achter zich aan. Daarachter moesten de jarige Annemarie Worst, Eva Lechner, Helene Clauzel, Inge van der Heijden, Ceylin Alvarado en Fem van Empel in de achtervolging. Geen Marianne Vos in Namen; de winnares van Rucphen liet deze Wereldbeker schieten.

De verschillen waren na de eerste ronde al flink. Betsema volgde op ongeveer vijftien seconden van Brand, terwijl Pieterse op een halve minuut volgde. De eerstvolgende groep met achtervolgers gaf al meer dan een minuut toe op de wereldkampioene, die op de macht haar leidende positie behield.

Brand vs. Betsema

Het werd een vrouw-tegen-vrouwgevecht, met Betsema die als enige Brand onder druk wist te zetten. Pieterse, leidster in de Wereldbeker voor beloften, was daar niet toe in staat. Zij moest wel oppassen dat de achtervolgende groep niet te dichtbij kwam. Blanka Kata Vas had haar dag niet, reed rond buiten de top-20 en gaf uiteindelijk op in de derde ronde.

Bij het ingaan van de vierde ronde (van de vijf) was verschil tussen Brand en Betsema ruim vijftien seconden. Daarachter volgde nummer drie Pieterse al op ruim een minuut. Ondanks kleine foutjes bij de koploopster en haar achtervolgster, bleef het gat hangen tussen de tien en twintig tellen. Brand imponeerde en gaf Betsema niet de hoop dat er iets te halen viel. Zonder te veel risico te nemen stevende de renster van Baloise Trek Lions af op haar vierde overwinning in Namen.

Na 2018, 2019 en 2020 voegde Brand ook de 2021-editie van de Citadelcross toe aan haar palmares; Betsema werd tweede. De strijd om de derde plaats werd in de slotronde toch nog spannend: Van Empel en Alvarado legden nog flink wat druk op Pieterse, maar het verschil was te groot om nog te overbruggen in de finale. Al juichend kwam de talentvolle renster van Alpecin-Fenix over de streep.

Wereldbeker veldrijden in Namen

Uitslag vrouwen

1. Lucinda Brand

2. Denise Betsema

3. Puck Pieterse

4. Fem van Empel

5. Ceylin del Carmen Alvarado

6. Hélène Clauzel

7. Inge van der Heijden

8. Shirin van Anrooij

9. Silvia Persico

10. Maghalie Rochette