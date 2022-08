Ster van Zwolle vindt in 2022 niet meer plaats

In 2022 zal de Ster van Zwolle niet verreden worden. Dat meldt Cyclingonline. De traditionele openingsklassieker in Nederland, die aanvankelijk voor 5 maart gepland stond, kon dit voorjaar geen doorgang vinden, maar het behoorde toen nog tot de mogelijkheden om de koers naar het najaar te verplaatsen. Nu is echter besloten om de volgende editie uit te stellen tot 2023.

De wedstrijd ging in maart niet door vanwege de gezondheidssituatie van wedstrijdorganisator Jan van Ommen, die later die maand kwam te overlijden. “We vinden het niet gepast het evenement door te laten gaan, nu ‘Mister Ster van Zwolle’ ernstig ziek is”, liet het bestuur van de eendaagse begin februari weten. De Ster van Zwolle alsnog organiseren in het najaar, bleek niet haalbaar. Achter de schermen zet men nu “alles op alles om in 2023 een wedstrijd te organiseren”.

De Ster van Zwolle werd in 2021 – vanwege de coronasituatie in het voorjaar – wel in het najaar verreden. Toen won Coen Vermeltfoort. De ervaren renner van VolkerWessels maakte deel uit van een kopgroep die ging sprinten om de overwinning. Uiteindelijk moest de finishfoto eraan te pas komen om de winnaar aan te wijzen, want het verschil met Tim van Dijke was bijna niet te zien. Verder schreven onder anderen Dylan van Baarle, Bert-Jan Lindeman, Elmar Reinders, Fabio Jakobsen en David Dekker de Overijsselse wedstrijd op hun naam de afgelopen jaren.