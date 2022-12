Ster van Zwolle verwelkomt nieuwe ploegen Tour de Tietema-Unibet en Q36.5

De Ster van Zwolle heeft de eerste vijftien ploegen bekendgemaakt die in 2023 aan de start staan. Daarbij ook twee compleet nieuwe ploegen, namelijk die van Tour de Tietema-Unibet en Q36.5 in het oog springen. Die laatste ploeg is een ProTeam met ploegleider Aart Vierhouten en ambassadeur Vincenzo Nibali.

In totaal mag de Ster van Zwolle op zaterdag 4 maart liefst 24 ploegen ontvangen. Vijftien van die plekken zijn al aangewezen, vooral aan Nederlandse ploegen. Continentale teams Jumbo-Visma Development, Metec-SOLARWATT, Tour de Tietema-Unibet, VolkerWessels, Scorpions Racing Team, Allinq CT en BEAT Cycling zijn erbij in Zwolle.

Ook de clubteams van NWVG, Hanzerenners Zwolle en De IJsselstreek hebben een uitnodiging ontvangen. Uit het buitenland zijn naast het Zwitserse ProTeam Q36.5 ook Tartu2024 (Estland), Riwal (Denemarken), XSpeed United (Canada) en Saint Piran (Groot-Brittannië) van de partij in Overijssel.

Deelnemende ploegen Ster van Zwolle 2023 (15 van de 24)

Q36.5

Allinq

BEAT Cycling

Jumbo Visma Development

Metec-SOLARWATT p/b Mantel

Riwal

Saint Piran

Scorpions Racing Team

Tartu2024

Tour de Tietema-Unibet

VolkerWessels

XSpeed United

John Deere Cycling Team-NWVG

Hanzerenners Zwolle

Monda Vakantieparken-IJsselstreek