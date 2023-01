Ster van Zwolle verder zonder hoofdsponsor Craft

De Ster van Zwolle heeft afscheid genomen van hoofdsponsor Craft. Het kledingmerk was jarenlang de naamgevende sponsor van de opening van het Nederlandse wielerjaar, maar heeft besloten te stoppen met de samenwerking.

“Het is echt jammer dat Craft stopt. Ze passen bij de koers en bij de stad”, aldus organisator Thijs Rondhuis. Volgens hem heeft het vertrek can Craft geen invloed op de editie van 2023, omdat er al lange tijd een vaste groep aan sponsoren is. “En het vorige bestuur heeft een gezonde stichting achtergelaten. Vanuit het nieuwe bestuur maken we goed gebruik van bestaande netwerken en hebben we naast bestaande, ook nieuwe namen aan ons weten te binden.”

De 62ste editie van de Ster van Zwolle zal op zaterdag 4 maart georganiseerd worden. Vorig jaar ging de wedstrijd niet door vanwege de gezondheidssituatie van wedstrijdorganisator Jan van Ommen, die later die maand kwam te overlijden. Daardoor is Coen Vermeltfoort met zijn zege in 2021 nog altijd de laatste winnaar is.