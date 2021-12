Ster van Bessèges kondigt routeschema en deelnemerslijst aan

De organisatie van de Ster van Bessèges heeft het parcours en de deelnemende ploegen voor 2022 bekendgemaakt. De Franse rittenkoers duurt volgend jaar van 2 februari tot en met 6 februari.

De 52ste editie van de Ster van Bèsseges begint met een rit in lijn van en naar Bellegarde. Vervolgens zijn er etappes naar Rousson, Bessèges en Mont Bouquet, waarna geëindigd wordt met een individuele tijdrit rondom Alès. Na deze chronoproef is bekend wie de opvolger wordt van Tim Wellens, die de vijfdaagse in 2021 wist te winnen.

In totaal staan er twintig ploegen aan de start van de Zuid-Franse wedstrijd. Naast twee continentale formaties en negen ProTeams, doen er ook negen WorldTeams mee: AG2R Citroën, Cofidis, Groupama-FDJ, EF Education-Nippo, INEOS Grenadiers, Intermarché-Wanty-Gobert, Israel Start-Up Nation, Trek-Segafredo en UAE Emirates.

L’Étoile de Bessèges 2022 (2-6 februari)

Rittenschema

2 februari, etappe 1: Bellegarde – Bellegarde (160 km)

3 februari, etappe 2: Saint-Christol-les-Alès – Rousson (156 km)

4 februari, etappe 3: Bessèges – Bessèges (155 km)

5 februari, etappe 4: Saint-Hilaire-de-Brethmas – Mont Bouquet (145 km)

6 februari, etappe 5: Contre-la-montre Alès – Alès l’Ermitage (ITT – 11 km)

Deelnemende ploegen

AG2R Citroën

Cofidis

Groupama-FDJ

EF Education-Nippo

INEOS Grenadiers

Intermarché-Wanty-Gobert

Israel Start-Up Nation

Trek-Segafredo

UAE Emirates

Alpecin-Fenix

Arkéa-Samsic

Bardiani-CSF-Faizane

B&B Hôtels p/b KTM

Bingoal-Pauwels Sauces-WB

Equipo Kern Pharma

Sport Vlaanderen-Baloise

TotalEnergies

Uno-X

St-Michel-Auber 93

Xeliss-Roubaix Lille Métropole