Ster van Bessèges heeft routeschema voor 2021 rond

De Ster van Bessèges heeft haar parcours voor de editie van 2021 rond. Ten opzichte van de editie van dit jaar ondergaat de route enkele kleine wijzigingen. De pittige slottijdrit naar het heiligdom van Alès blijft echter intact. Ze zal ook in 2021 een van de bepalende etappes worden.

Het wordt de eerste Ster van Bessèges zonder oprichter Roland Fangille. Hij overleed in november aan het coronavirus. “Het beste eerbetoon aan Roland is een geweldige 51e editie met behoud van de vriendelijke en familiale sfeer die het evenement kenmerkt”, zegt Patrick Herse tegen Midi Libre.

Van 3 tot en met 7 januari wordt er gezocht naar een opvolger voor Benoit Cosnefroy. AG2R La Mondiale zal ongetwijfeld ook komend jaar van de partij zijn, net als een aantal WorldTour-ploegen die de wedstrijd normaliter links laten liggen. De verzoeken stromen alvast binnen. “We willen teams die ons al jaren trouw blijven niet straffen voor het feit dat we geen concurrentie hebben van een wedstrijd als de Tour Down Under, we kunnen niet alle WorldTour-ploegen laten rijden. We zouden tevens het liefst naar 22 ploegen in plaats van 20 ploegen gaan.”

Etappeschema Ster van Bessèges 2021:

03/02: Bellegarde – Bellegarde (141 km)

04/02: Saint-Geniès – La Calmette (154 km)

05/02: Bessèges – Bessèges (156 km)

06/02: Rousson – Saint-Siffret Pays d’Uzès (152 km)

07/02: Alès – Alès (11 km)