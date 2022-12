Stephen Williams vindt onderdak bij Israel-Premier Tech: “Ploeg is compleet nu”

Stephen Williams heeft een contract getekend bij Israel-Premier Tech. De 26-jarige Brit was een van de renners die bij B&B-Hotels-KTM zou tekenen, maar dat project ging uiteindelijk niet door. “Ik ben echt dankbaar voor deze kans.”

Williams reed zich in 2022 in de kijker door de openingsetappe van de Ronde van Zwitserland te winnen. “Toen hij beschikbaar kwam, aarzelden we niet”, vertelt Kjell Carlström, algemeen directeur van Israel-Premier Tech. “We waren onder de indruk van zijn zege in Zwitserland. Stevie is een goede klimmer en zal bij ons voor overwinningen kunnen gaan.”

De Brit, die Bahrain-Victorious verlaat, heeft een contract tot en met het einde van 2023 getekend. Zelf is hij ook zeer blij om de selectie van Israel-Premier Tech te vervoegen. “Ik ben echt dankbaar voor deze kans en kijk ernaar uit om volgend jaar te rijden voor deze ploeg. Na mijn overwinning in Zwitserland heb ik het gevoel dat mijn carrière een boost heeft gekregen. Ik hoop dat ik zo kan blijven presteren.”

Ploeg compleet

Naast de aankondiging van Williams, heeft Israel-Premier Tech ook aangeven dat hun ploeg vol zit voor 2023. Dat komt mede door de contractverlenging van Reto Hollenstein. “Hollenstein is een van onze belangrijkste renners. Hij offert zich altijd op voor de ploeg en werkt zeer hard. Elke ploeg heeft een renner nodig zoals hem.”