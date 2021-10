Williams rijdt Yates eraf en slaat dubbelslag in CRO Race, Van Dijke stijgt naar plek twee

De 25-jarige Stephen Williams heeft een dubbelslag geslagen in de koninginnenrit. De Brit loste in de laatste kilometers medeaanvallers Simon Yates en Riccardo Zoidl en kwam alleen aan in Opatija. Mick van Dijke handhaafde zich goed bij de achtervolgers en staat nu tweede in het klassement.



In tegenstelling tot andere jaren kent de CRO Race in 2021 geen finish bergop. Het betekent dat de etappe van zaterdag naar Opatija de koninginnenrit is dit jaar, met de gemene klim naar Poklon (10,7 km aan 7,9%) halverwege de etappe als scherprechter.

Simon Yates in de aanval, krijgt Williams en Zoidl mee

Op die beklimming barstte de koers zoals verwacht al los. Titelverdediger Yates gooide daar al in de knuppel in het hoenderhok en kreeg enkele renners met zich mee. In die eerste groep zaten opvallend genoeg geen renners van Jumbo-Visma: kopmannen Chris Harper en Sam Oomen hadden de slag gemist.

Voor Yates ging het in de kopgroep niet hard genoeg, waarna hij een tiental kilometer later nog eens ten aanval trok. Deze keer kreeg de Brit Riccardo Zoidl en Stephen Williams met zich mee. Zij leken het te gaan uitzingen tot de finish, want op vijftien kilometer van de meet was hun voorsprong bijna een minuut.

Achtervolgers naderen, Williams blijft uit handen

Op de laatste twee beklimmingen naar Opatija (500 meter aan 11,45) daalde de voorsprong van de drie koplopers dan toch nog, omdat er bij de achtervolgers flink werd aangevallen. De Nederlander Mick van Dijke ging telkens makkelijk mee: met de hulp van Chris Harper en Sam Oomen hoopte hij alsnog de ritzege te pakken.

Dat gebeurde uiteindelijk niet. Bij de koplopers plaatste Williams namelijk een versnelling die Yates en Zoidl niet meer konden beantwoorden. Terwijl de achtervolgers bij de Brit en de Oostenrijker kwamen, bleef de renner van Bahrain Victorious alleen vooruit. In Optija sloeg hij vervolgens een dubbelslag.