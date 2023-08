Stephen Williams boekt vijfde profzege: “Hij gaat alleen maar sterker worden”

Stephen Williams kroonde zich zondag tot eindwinnaar van de Arctic Race of Norway. De Brit begon de slotrit met één seconde voorsprong op Cristian Scaroni en verloor geen tijd op zijn concurrent. “Ik ben heel blij dat ik de winnaar ben van deze wedstrijd”, zegt hij op de site van Israel-Premier Tech.

“De jongens reden echt fantastisch de hele dag”, aldus Williams. “Hoe ze die kopgroep steeds binnen de twee minuten en dertig seconden hielden, met zestien man voorop, was ongelofelijk. Dat ik het vandaag af kan maken en dat ik gisteren de rit won… Het had niet beter gekund. Het was een geweldige week voor ons!”

Steve Bauer: “Stevie gaat alleen maar sterker worden”

Steve Bauer, de ploegleider van dienst in Noorwegen, is trots op het optreden van zijn team. “Het was een geweldige rit van Stevie, die alleen maar sterker gaat worden”, stelt de Canadees. “Ik had niet meer van hem kunnen vragen. We hadden een goed plan. We moesten de koers controleren vandaag (zondag, red.) en hij deed het geweldig.”

“De eindzege was nog niet in de tas bij het ingaan van de vierde etappe, want we wisten dat er aanvallen zouden komen, en in de finale werd het nog ingewikkeld met de bonificatieseconden”, aldus Bauer, die Williams naar de tiende plaats zag sprinten. Scaroni finishte voor de geletruidrager, als zesde, maar pakte geen bonificatieseconden. “Het viel onze kant op. Zowel Stevie als Dylan (Dylan Teuns, die vijfde werd in het klassement, red.) waren goed genoeg om de koers te winnen en we weten dat ze alleen maar beter zullen worden.”

Vijfde profzege

Williams, die zijn opleiding genoot bij SEG Racing Academy, heeft inmiddels vijf zeges op zijn profpalmares. Hij opende zijn erelijst in 2021, met een ritzege en de eindzege in de CRO Race. Vorig jaar won hij een etappe in de Ronde van Zwitserland. En nu voegde de 27-jarige renner daar dus een etappe en het klassement van de Arctic Race of Norway aan toe.

