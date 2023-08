Champoussin sprint naar zege in slotrit Arctic Race of Norway, Williams eindwinnaar

De slotrit van de Arctic Race of Norway is op naam gekomen van Clément Champoussin. De Fransman van Arkéa-Samsic was op de hellende aankomst de snelste van een uitgedund peloton. Stephen Williams, die als tiende over de streep kwam, is eindwinnaar geworden van de rittenkoers.

De vierde en laatste etappe van de Arctic Race of Norway 2023 finishte in Noordkaap, een van de noordelijkste punten van Europa. Voordat de renners daar aankwamen, wachtte nog een pittige finale, met twee relatief lange beklimmingen in de laatste 25 kilometer. De eerste daarvan was de klim naar Skipsfjord: 4,2 kilometer klimmen aan 5,5%. Daarna volgde de klim naar Vestfjordfjeller (3,1 km aan 7,4%). Vanaf de laatste top was het nog ruim zes kilometer naar de streep.

Opvallend: er ontstond geen traditionele vroege vlucht in het eerste uur. In plaats daarvan zagen we de favorieten al aan het front in de heuvelachtige openingsfase. Zodoende was er even een kopgroep van 19 renners, met onder anderen Guillaume Martin en Dylan Teuns. Zij geraakten echter niet weg. Met nog honderd kilometer te gaan, ontsnapte er weer een grote groep ontsnappers. Nu was het wel raak.

Grote kopgroep

Bij de veertien koplopers onder anderen oud-leider Noah Hobbs (Equipe continentale Groupama-FDJ), Jonas Hvideberg (Team dsm-firmenich), Walter Calzoni (Q36.5), Lennert Teugels (Bingoal WB), August Jensen (Human Powered Health), Fredrik Dversnes (Uno-X), Kevin Colleoni (Jayco AlUla) en Kristian Aasvolds (Human Powered Health). De drie laatstgenoemde renners stonden allen op één minuut en 33 seconden van leider Stephen Williams.

Het verschil met het peloton liep op tot bijna drie minuten, maar aan de voet van de klim naar Skipsfjord was daar nog maar anderhalve minuut van over. Op die klim zagen we de kopgroep uitdunnen. Na een aanval van Calzoni, bleef de Italiaan alleen over met Knotten, Teugels, Jensen en Dversnes. Zij hadden op de top van de klim nog altijd meer dan een minuut voorsprong. Tot het begin van de klim naar Vestfjordfjeller bleef het verschil stabiel, maar bergop werden de aanvallers een voor een ingerekend. Behalve Calzoni.

Calzoni strandt in zicht van de haven

Terwijl er in het peloton wat schermutselingen waren, hield de Italiaan van Q36.5 sterk stand. Bovenop de beklimming was zijn voorsprong beperkt, slechts enkele secondes, maar hij bleef dapper doordoen. Met nog twee kilometer te gaan, was zijn voorsprong zelfs weer opgelopen tot twintig seconden. In het uitgedund peloton achter hem moest Stephen Williams verschillende aanvallen afslaan. Daarbij kreeg hij hulp van zijn ploeggenoot Dylan Teuns, die op een gegeven moment Roger Adria counterde en zelf op jacht ging naar Calzoni.

Teuns kon de sprong echter niet maken naar Calzoni, die uiteindelijk pas in de laatste rechte lijn werd gegrepen. Het was Michele Gazzoli die met een machtige spurt op weg leek naar zijn tweede dagsucces van de week, maar uiteindelijk werd hij nog voorbijgestoken door Odd Christian Eiking en Clément Champoussin. Die laatste drukte zijn wiel als eerste over de streep.

Eindwinst Williams

Stephen Williams kwam verderop in de groep als tiende over de streep en behield zijn ene seconde voorsprong op Christian Scaroni, die als zesde eindigde in de rituitslag. De eindzege ging dus naar de Brit van Israel-Premier Tech.