Stéphane Heulot nieuwe CEO Lotto Dstny: “Staan voor uitdagende periode”

Lotto Soudal heeft de komst van Stéphane Heulot als nieuwe CEO bevestigd. Per 1 januari gaat Heulot aan de slag bij de ploeg die dan verder gaat als Lotto Dstny. “Ik ben vereerd”, laat de oud-renner weten in een persbericht.

“Als renner heb ik uren doorgebracht in het peloton samen met de Lotto renners. Tijdens al die jaren is het altijd duidelijk gebleven waarvoor deze ploeg staat: passie, een streven naar excellentie, ethisch gedrag in de sport, rijdend vol bravoure, op zoek naar succes. We staan voor een uitdagende periode, maar ik ben klaar om de verantwoordelijkheid op te nemen om ons naar het volgende hoofdstuk te leiden”, aldus Heulot.

Heulot vertelt verder dat de focus komt te liggen op het vrouwenwielrennen en talentontwikkeling. “Net als ik, heeft Lotto Dstny altijd een zeer sterke focus op talentontwikkeling gehad. Daarnaast zie ik het als een belangrijke taak om het vrouwenteam de volgende stap te laten zetten.”

“Als CEO zal ik de grootste fan van Lotto Dstny worden, met de ambitie om de ploeg terug te brengen naar de WorldTour en een rooskleurige toekomst te garanderen voor de komende decennia”, eindigt hij.