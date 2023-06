Stem nu op de Wielrenners van de maand in mei 2023

Verkiezing

Voor de vierde keer dit jaar organiseert WielerFlits samen met de Club 48 de verkiezing Wielrenner van de maand. In drie categorieën zijn nominaties uitgereikt voor de beste renners, rensters en talenten van de maand mei 2023.

De stembussen zijn geopend tot woensdag 14 juni om 12:00 uur. De winnaars in de drie categorieën plaatsen zich voor de verkiezing Wielrenner van het Jaar 2023 in december.

Breng hier je stem uit in het formulier!

Genomineerden Wielrenner van de maand, mei

Thymen Arensman (23, wegwielrennen)

De Giro d’Italia kende deze maand weinig Nederlandse lichtpuntjes. Geen ritzege of leider in een klassement voor ons koude kikkerlandje. Toch wist een Nederlander wél de witte trui te dragen. Thymen Arensman kleurde namens het rood-wit-blauw deze Giro. Andere leiders- en kampioenstruien zorgde ervoor dat de man uit Deil even het wit mocht dragen.

Na een matige generale repetitie in de Tour of the Alps, liet Arensman in de Giro weer zien een sterke ronderenner te zijn. In de bergetappes stond hij kopman Geraint Thomas trouw bij én wist hij zelf ook goede klasseringen te rijden. Drie top-10 noteringen, tweede in het jongerenklassement en zesde in het algemeen klassement. Zeker niet slecht voor een renner in de rol van helper.

Dylan Groenewegen (29, wegwielrennen)

De Leeuw van Amsterdam opende de maand mei in stijl in de Ronde van Hongarije. De eerste etappe van de rittenkoers eindigde in een massasprint, waarin de Nederlander van Jayco AlUla de concurrentie de baas was. Hier liet hij mannen als Sam Bennett, Caleb Ewan en Fabio Jakobsen achter zich.

Anderhalve week later wist hij hetzelfde klusje nog eens te klaren. Ditmaal won hij de massasprint in de Nederlandse koers Veenendaal-Veenendaal Classic. Groenewegen drukte zijn wiel voor Arvid de Kleijn over de streep en won zo de koers voor de vijfde keer.

Mike Teunissen (30, wegwielrennen)

Hoewel Mike Teunissen zijn hoogtijdagen achter de rug heeft, is de Nederlander zijn streken nog niet verleerd. De maand mei was een goede maand voor de renner van Intermarché-Circus-Wanty. In Duitsland eindigde hij namelijk vierde in de Rund um Köln achter winnaar Danny van Poppel.

Ook in Noorwegen reed hij goed. Daar wist hij zelfs in de massasprint de overwinning te pakken in de eerste etappe naar Hovden. Het betekende zijn eerste individuele zege sinds de eerste etappe van de Tour de France in 2019. Een moment van ontlading voor de man uit Ysselsteyn.

Genomineerden Wielrenster van de maand, mei

Demi Vollering (26, wegwielrennen)

Ook in mei gaat Demi Vollering door met wat zij het liefste doet: winnen. De Nederlandse ster stond in mei aan de start van liefst drie rondes: Vuelta Femenina, Itzulia Women en Vuelta a Burgos Feminas. In ieder van deze rondes behaalde de renster van SD Worx twee ritzeges. Enkel de Vuelta a Burgos Feminas wist zij op haar naam te schrijven. Daarbij pakte ze ook de winst in het bergklassement.

Mocht dat nog niet genoeg zijn, won ze ook het bergklassement in de Itzulia Women en werd ze tweede in de andere klassementen. Toch zal de bittere nasmaak van de Vuelta Femenina lang blijven. Een aanval van Annemiek van Vleuten tijdens een plaspauze van Vollering doet haar uiteindelijk de das om. Op slechts negen seconden wordt zij tweede in het algemeen klassement.

Annemiek van Vleuten (40, wegwielrennen)

De afzwaaiende Annemiek van Vleuten heeft het toch weer geflikt. In mei kroonde zij zich voor de derde keer tot winnares van de Vuelta voor vrouwen. In de zeven ritten was zij geen enkele keer de sterkste, maar eindigde ze wel vijf keer in de top-5. Dit bleek voldoende om de concurrentie van zich af te houden.

Er ontstond veel discussie na haar aanval tijdens de plaspauze van Demi Vollering. Hierdoor kon zij haar concurrente op achterstand zetten en had zij enige marge in de slotrit. In de rit naar Lagos de Covalonga moest Van Vleuten in de achtervolging, maar hield ze net genoeg over. Hierdoor won de renster van Movistar haar achtste grote ronde.

Marianne Vos (36, wegwielrennen)

Het is een Vuelta Femenina voor Marianne Vos om niet snel te vergeten. Waar de andere twee genomineerden bij de vrouwen het algemeen klassement domineerden, was de renster van Jumbo-Visma juist de baas in het puntenklassement. Zo won ze met haar team de ploegentijdrit en behaalde ze zelf ook nog twee etappezeges.

Daarnaast werd ze in de tweede etappe ook nog eens nipt tweede achter Charlotte Kool. Zo eindigde ze in de top-2 in meer dan de helft van de etappes en sleepte ze de puntentrui binnen. Dan kan je spreken van een goede Vuelte Femenina.

Genomineerden Talent van de maand, mei

Pim Ronhaar (21, wegwielrennen)

Vorig jaar wist Pim Ronhaar in de Flèche du Sud het bergklassement in de wacht te slepen. Een mooie prestatie die kennelijk naar meer smaakte. Ook dit jaar stond de renner van Baloise-Trek Lions aan de start en ging hij op jacht naar de andere kleurtjes van de tricots.

Deze jacht bleek een groot succes. Zo won hij de proloog in Esch-zur-Alzette, waardoor hij direct aan de leiding kwam in het klassement. De goede vorm wist hij, net als zijn leiderspositie, de gehele koers vast te houden. Hierdoor greep hij automatisch ook de winst in het jongerenklassement. Een geslaagde ronde in Luxemburg voor de jonge Nederlander.

Puck Pieterse (21, mountainbiken)

Puck Pieterse reed pas haar eerste Wereldbeker mountainbiken bij de elitevrouwen, maar het belette haar niet om uit te pakken in het Tsjechische Nové Město. De Nederlandse alleskunner, die in mei haar 21e verjaardag vierde, rekende na een razendspannend duel af met niemand minder dan de regerend wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot.

De regerend wereldkampioene leek de sterkste te zijn, maar Pieterse beet op de tanden. Met een indrukwekkende machtsontplooiing in de slotronde wist ze bergop het verschil te maken. Ferrand-Prévot probeerde nog wel terug te keren, maar moest toch duidelijk haar meerdere erkennen in Pieterse, die zo bij haar debuut bij de elites meteen wist te zegevieren.

Menno Huising (19, wegwielrennen)

Afgelopen winter kwam Menno Huising over van de junioren naar het Jumbo-Visma Development team. Het vertrouwen in hem heeft hij deze maand beloond door te zegevieren in de Flèche Ardennaise. In de finale, die was uitgetekend rond het Waalse Stavelot, moesten onder meer La Gleize, de Thier de Coo, de Amermont, de Renardmont en de Stockeu beklommen worden in de Ardense Pijl.

In de slotfase rekende de jonge Nederlander af met Francesco Busatto van de opleidingsploeg van Intermarché-Circus-Wanty. Zo boekte hij zijn eerste zege in dienst van Jumbo-Visma.

Shirin van Anrooij (21, wegwielrennen)

Waar vele Nederlandse vrouwen deze maand met grootse prestaties de Women’s Tour kleurden, heeft Shirin van Anrooij ook meer dan geleverd. In mei stond zij enkel aan de start van de Vuelta a Burgos, waar zij haar mannetje (of vrouwtje) stond. In de vier ritten was haar beste notering een vierde plek en in ieder eindklassement deed ze goede zaken.

Zesde in het puntenklassement, vijfde in het bergklassement, tweede in het algemeen klassement en winst in het jongeren klassement. De renster hoefde enkel Demi Vollering voor zich te dulden. En dan is de renster van Trek-Segafredo nog maar 21 jaar.

Breng hier je stem uit in het formulier!