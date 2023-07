Stem nu op de Wielrenners van de maand in juni 2023

Voor de vijfde keer dit jaar organiseert WielerFlits samen met de Club 48 de verkiezing Wielrenner van de maand. In drie categorieën zijn nominaties uitgereikt voor de beste renners, rensters en talenten van de maand juni 2023.

De stembussen zijn geopend tot dinsdag 18 juli 2023 om 10.00 uur. De winnaars in de drie categorieën plaatsen zich voor de verkiezing Wielrenner van het Jaar 2023 in december.

Breng hier je stem uit in het formulier!

Genomineerden Wielrenner van de maand, juni

Dylan van Baarle (31, wegwielrennen)

Voor Dylan van Baarle werd de maand juni volledig gemaakt door het NK op de weg. In de finale reed de geel-zwarte TGV weg bij een groepje met Mathieu van der Poel. Van Baarle slingerde de motor aan, haalde vluchter Van den Broek in en breidde zijn voorsprong uit tot vijftien seconden.

Van der Poel moest iets doen en dus probeerde hij met een ultieme versnelling nog naar Van Baarle te rijden, maar hij kreeg Olav Kooij niet uit zijn wiel. Van Baarle was gevlogen en soleerde in de laatste kilometers op indrukwekkende wijze naar zijn eerste Nederlandse titel.

Olav Kooij (21, wegwielrennen)

Drie keer was Olav Kooij aan het feest in de maand juni. Het begon met winst in de Heistse Pijl, waarin hij naar de zege sprintte. Daarna volgde de ZLM Tour, die hij in 2022 nog overtuigend won. Dit jaar ging het wat moeizamer, maar door meerdere ereplaatsen en winst in de slotrit trok Kooij voor het tweede jaar op rij de eindoverwinning naar zich toe.

Eind juni was Kooij een van de speerpunten van Jumbo-Visma op het NK wielrennen. De sprinter schoof mee in de vroege vlucht en hield knap stand tot in de finale. Kooij had zijn ogen gericht op het wiel van Mathieu van der Poel, waardoor zijn ploeggenoot Dylan van Baarle de kans kreeg om de NK-titel te pakken. Kooij sprintte daarachter knap naar het zilver.

Mathieu van der Poel (28, wegwielrennen)

In aanloop naar de Tour de France was de Baloise Belgium Tour de laatste voorbereidingskoers voor Mathieu van der Poel. In die ronde wist de kopman van Alpecin-Deceuninck de koninginnenrit naar Durbuy te winnen, nadat hij een dag eerder al de leiding had gepakt in de individuele tijdrit. Na zijn ritzege kwam ook de eindoverwinning niet meer in gevaar voor Van der Poel.

In topvorm trok hij ook naar het Nederlands kampioenschap, waar hij de topfavoriet was op het lastige parcours in Limburg. Die rol waarmaken lukte hem niet, want hij zat in de finale in de tang bij Jumbo-Visma en moest genoegen nemen met het brons.

Genomineerden Wielrenster van de maand, juni

Riejanne Markus (28, wegwielrennen)

Op het NK tijdrijden voor vrouwen kwam de strijd om het kampioenschap aan tot de laatste vier rensters. Waar Shirin van Anrooij niet kon overtuigen, kwam Demi Vollering wel voorbij aan de virtuele leidster Anouska Koster. De renster van SD Worx had echter weinig kans.

Riejanne Markus ging met liefst 55 seconden onder de tijd van Vollering door en moest enkel wachten op Van Vleuten. Ook zij kwam niet aan de tijd van Markus. Riejanne Markus kroonde zichzelf dus tot Nederlands kampioen tijdrijden en zal zo ook komend jaar in het rood-wit-blauw te zien zijn.

Puck Pieterse (21, mountainbiken)

Puck Pieterse domineerde ook in juni de mountainbikediscipline. Waar ze in Lenzerheide nog vierde en vijfde werd in respectievelijk de MTB Short Track en de MTB Cross Country, was ze in Leogang wel op het hoogste schavot te vinden. In Oostenrijk won Pieterse de Cross Country en werd ze tweede in de Short Track.

Later in de maand zou ze deze prestaties nog eens dunnetjes overtreffen. Op het EK mountainbiken was ze de concurrentie de baas en reed ze bijna de gehele race aan de leiding. Het betekende haar eerste Europese titel bij de elites.

Demi Vollering (26, wegwielrennen)

Het is niet iets nieuws: Vollering die een koers wint. In juni won Vollering echter haar eerste Nederlandse titel op de weg. Aan het begin van de slotronde was het de kopvrouw van SD Worx die de sprong waagde naar de koplopers. Zij liet hen direct achter zich en stevende solo op de finish af.

In de achtergrond probeerden meerdere rensters de oversteek te maken, maar het mocht niet baten.Vollering liep alleen maar verder uit en begon uiteindelijk met meer dan een minuut voorsprong aan de slothelling. Ze kon haar eerste nationale titel op de weg dus uitgebreid vieren.

Genomineerden Talent van de maand, juni

Enzo Leijnse (21, wegwielrennen)

Op het NK tijdrijden voor beloften leek het er enige tijd op dat Bodi del Grosso (ABLOC) de gouden medialle mee naar huis mocht nemen. Bij het tussenpunt bleef hij alle favorieten namelijk voor. Enkel Enzo Leijnse kon hem volgen. De renner van Team DSM Development moest vier seconden toegeven.

Toch wist Leijnse aan de meet de achterstand om te zetten in een voorsprong van veertien seconden. De jonge Amsterdammer boekte in Nunspeet zo een prachtige zege.

Pepijn Reinderink (21, wegwielrennen)

Hoe je het Nederlands kampioenschap op de weg voor beloften moet winnen? Aanvallen, zou Pepijn Reinderink zeggen. De renner van Soudal Quick-Step Development miste tijdens het kampioenschap nagenoeg geen enkele vlucht, maar won toch. In totaal zat hij drie keer van voren, waarvan de laatste vlucht succesvol was. Met zeven anderen ging hij de slotronde in. Zijn harde werken werd beloond en hij kwam solo over de streep als Nederlands kampioen U23.

