Stem nu op de Wielrenners van de maand in januari, februari en maart 2023

Verkiezing

Ook dit jaar organiseert WielerFlits samen met de Club 48 weer de verkiezing Wielrenner van de maand. In drie categorieën zijn nominaties uitgereikt voor de beste renners, rensters en talenten van de maanden januari, februari en maart 2023. Bij de nominaties zijn de eerste twee maanden van dit jaar samen genomen.

De stembussen zijn geopend tot dinsdag 18 april 10.00 uur. De winnaars in de drie categorieën plaatsen zich voor de verkiezing Wielrenner van het Jaar 2023 in december.

Genomineerden Wielrenner van de maand in januari en februari

Mathieu van der Poel (28, veldrijden)

Het mag eigenlijk geen verrassing meer genoemd worden. Ook in 2023 kwamen de uitzonderlijke kwaliteiten van Mathieu van der Poel bovendrijven. Hij opende dit jaar het bal op fraaie wijze met een overwinning in de X2O Trofee Herentals. In een sprint klopte de Nederlander zijn eeuwige rivaal Wout van Aert in de geboorteplaats van de Belg. Van der Poel volgde deze overwinning op met tweemaal ‘slechts’ een tweede plek in Koksijde en Zonhoven. In de laatste twee wereldbekerwedstrijden liet hij weer zijn goede vorm zien. Overwinningen in Benidorm en Besançon waren voor de veldrijder een perfecte opmaak naar het slotstuk van de veldritkalender.

Het WK veldrijden was de krachtmeting tussen de twee titanen van de veldritsport. Nederland tegen België. Van der Poel tegen Van Aert. Er was veel commotie over het parcours dat was ontworpen en gebouwd door de vader van Mathieu, Adrie van der Poel. Dit alles mocht echter niet deren. De twee kemphanen bleven samen tot aan de meet en vochten het uit in een sprint. Mathieu klopte in deze sprint zijn rivaal en veroverde op deze wijze voor de vijfde maal de wereldtitel.

Lars van der Haar (31, veldrijden)

Wanneer men over veldrijden spreekt, komen de namen van Mathieu van der Poel en Wout van Aert vaak bovendrijven. Deze twee mannen zijn echter niet de enigen, die de veldritsport kunnen kleuren. Lars van der Haar reed in dit seizoen mooie uitslagen, waarvan de overwinning op het NK het hoogtepunt was. Hij behaalde hiermee zijn vierde Nederlandse titel. Ook greep hij net naast het podium op het WK in Hoogerheide. In een spannende strijd om de derde plek moest hij in de laatste ronde zijn meerdere erkennen in de Belg Eli Iserbyt.

Dylan van Baarle (30, wegwielrennen)

In februari was het erop of eronder voor de Nederlandse kasseienvreter Dylan van Baarle. Na vijf jaar te hebben gereden voor de Britse formatie INEOS Grenadiers maakte de Nederlander dit jaar de overstap naar het Nederlandse Jumbo-Visma. Van Baarle werd aangetrokken om samen met Wout van Aert een ijzersterk duo aan kopmannen te vormen in het voorjaar.

Op 25 februari was zijn vuurdoop in de vorm van Omloop Het Nieuwsblad. Zonder Wout van Aert aan de start was de Nederlander de kopman van dienst en deze status wist hij meer dan waar te maken door in zijn eerste koers te zegevieren. Hij soleerde naar de overwinning en gooide de twijfels van zijn overstap overboord.

Harrie Lavreysen (26, baanwielrennen)

Tussen 8 en 12 februari waren alle ogen gericht op de Nederlandse baanwielrenners voor het EK baanwielrennen in Zwitserland. De grote man bij de Nederlandse formatie is Harrie Lavreysen. Dit bewees hij andermaal door op alle onderdelen, waar hij aan deelnam, de eerste plek te bemachtigen. Bij de onderdelen sprint en keirin was de Lichtflits uit Luysgestel iedereen de baas. Ook in de teamsprint wist hij samen met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland de Britten te kloppen in de finale.

Jeffrey Hoogland (30, baanwielrennen)

Een andere grote naam in het baanwielrennen is Jeffrey Hoogland. Tijdens het EK baanwielrennen werd ook veel van de man uit Nijverdal verwacht. Hoogland kwam namens Nederland uit in vier onderdelen en maakte zijn status waar. In de keirin behaalde Hoogland de derde plek en deelde hij het podium met Lavreysen. In de teamsprint pakte hij samen met Harrie Lavreysen en Roy van den Berg de gouden plak. Ook in de kilometer sprint mocht Hoogland het hoogste schavot opstappen. Enkel in het sprinttoernooi behaalde Hoogland niet het podium. Een geslaagd EK voor de Nederlander.

Genomineerden Wielrenster van de maand in januari en februari

Fem van Empel (20, veldrijden)

In de maand februari wordt ieder jaar het veldritseizoen afgesloten. Een drukke en spannende tijd voor het jonge Nederlandse talent Fem van Empel. Al mogen wij haar op basis van haar prestaties niet ‘slechts’ een talent noemen. Dit veldritseizoen opende de Nederlandse knallend met overwinningen in de eerste vier wereldbekers. Op een soortgelijke wijze wist ze in januari en februari het seizoen af te sluiten. Van Empel behaalde ‘slechts’ de derde plek bij zowel de wereldbeker in Zonhoven als het NK veldrijden in midden januari. Na deze kleine teleurstelling kon Fem van Empel echter niet meer stoppen met winnen.

Zo mocht de Nederlandse aan de finish de handen in de lucht steken in de X2O Trofee Hamme en kwam ze als eerste over de streep bij de wereldbeker in Benidorm. Op deze wijze eindigde de 20-jarige Van Empel als eerste in het wereldbekerklassement. Mocht dat nog niet genoeg zijn voor u: op 4 februari stonden de wereldkampioenschappen op het programma. De sterke Van Empel soleerde naar de finish met een voorsprong van 39 seconden op de nummer twee Puck Pieterse. Hiermee sleepte zij haar eerste wereldtitel binnen.

Puck Pieterse (20, veldrijden)

Puck Pieterse is nog een ander jong talent dat de Nederlandse veldritsport rijk is. De maanden januari en februari stonden voor haar in het teken van het NK, WK en het einde van het wereldbekerseizoen. In een spannende strijd met Fem van Empel voor de overwinning in dit genoemde klassement behaalde Pieterse mooie resultaten in de laatste wedstrijden. Zo werd zij tweede in de wereldbekers in Zonhoven en Benidorm en zegevierde ze in de X2O Herentals en de wereldbeker van Besançon. Toch kwam ze net vijf punten tekort in het wereldbekerklassement ten opzichte van Fem van Empel.

Op het NK was ze haar jonge concurrent wel de baas. Pieterse soleerde naar de finish met een 26 seconden voorsprong en kroonde zichzelf de beste van Nederland. Op het WK kwam ze helaas weer net tekort. In Hoogerheide drukte ze haar wiel als tweede over de meet.

Shirin van Anrooij (21, veldrijden)

Een Nederlandse die zowel in het wegwielrennen als in het veldrijden kan excelleren is Shirin van Anrooij. Dit veldritseizoen wist zij in stijl af te sluiten met enkele mooie noteringen. Zo werd de Zeeuwse eerste in de X2O Trofee Koksijde en in de wereldbeker van Zonhoven. Ook behaalde ze een verdienstelijke derde plek in de wereldbeker van Benidorm. Uiteindelijk leverde haar dit, op gepaste afstand van haar Nederlandse concurrenten, een derde plek in het wereldbekerklassement op. Deze concurrenten ontliep zij tijdens het WK door deel te nemen aan het WK veldrijden onder 23, waarin zij de overwinning wist te pakken.

Lorena Wiebes (24, wegwielrennen)

De recordwinnares van 2022 is ook het nieuwe kalenderjaar goed begonnen. Lorena Wiebes maakte dit jaar de overstap naar het sterrenteam van SD Worx en toonde al direct dat dit geen misstap was. In de tweede etappe van de UAE Tour mocht ze op het hoogste schavot plaatsnemen, nadat ze in de sprint onder andere Charlotte Kool klopte. Ook in Omloop van het Hageland liet ze haar kwaliteiten zien door de overwinning te grijpen. Verder zorgde ze ook voor een één-tweetje voor haar nieuwe ploeg in de openingsklassieker Omloop Het Nieuwsblad. Achter Lotte Kopecky sprintte de Nederlandse naar de tweede plek.

Floortje Mackaij (27, wegwielrennen)

Dit seizoen maakte Floortje Mackaij de overstap van Team DSM naar Movistar. Het duurde niet lang voordat de Nederlandse de Spaanse formatie terugbetaalde met een overwinning. In haar eerste koers in Spaanse dienst won ze in Spanje de Vuelta CV Feminas. Slechts zes dagen later mocht ze weer het podium betreden. In de Clasica de Almeria hoefde Mackaij enkel twee Canadese rensters voor zich te dulden. Ze drukte als derde haar wiel over de streep en maakte zo een goede start bij haar nieuwe ploeg.

Genomineerden Talent van de maand in januari en februari

Tibor del Grosso (19, veldrijden)

De eerste twee maanden van 2023 verliepen voor Tibor del Grosso voorspoedig. De jonge veldrijder eindigde in deze maanden in de top-3 van iedere wereldbeker U23 waar hij aan de start stond. In Zonhoven pakte hij brons, in Benidorm zilver en goud sleepte hij binnen in het Franse Besançon. Ook op het NK veldrijden U23 wist Del Grosso de eerste plek te veroveren. Deze successen waren een mooie aanloop naar het WK U23 in Hoogerheide. Del Grosso zette zijn goede vorm voort en finishte als tweede achter Thibau Nys. De eerste plek wist hij wel te bemachtigen op een ander onderdeel op het WK. Samen met de Nederlandse gemengde estafetteploeg versloeg hij de Britten en Belgen

Leonie Bentveld (18, veldrijden)

In januari stond voor Leonie van Bentveld een belangrijke koers op het programma. Bij het NK veldrijden U23 werd de jonge Nederlandse bij afwezigheid van Shirin van Anrooij gezien als een van de topfavorieten. In voorgaande koersen wist zij namelijk mooie noteringen te scoren. In Zonnebeke behaalde zij een vijfde plek en in Otegem kwam zij dichtbij het podium met een vierde plaats. De favorietenstatus maakte de piepjonge renster op het NK U23 klinkend waar. Bentveld kwam met een voorsprong van drie minuten en 40 seconden over de streep. Een klinkende overwinning voor de achttienjarige.

Lauren Molengraaf (17, veldrijden)

Vorig jaar greep Lauren Molengraaf nog net naast de titel op het NK voor junioren door tweede te worden achter Leonie Bentveld. Dit jaar waagde de Zuid-Hollandse met succes een nieuwe poging. Op ruime afstand kwam zij als eerste over de finishlijn en mocht zij haar titel claimen. Geheel verrassend was deze overwinning zeker niet. Eerste plekken in de wereldbekerwedstrijden U19 in Benidorm en Zonhoven duidden al op een goede vorm van de jonge Nederlandse in de beginmaanden van 2023.

Elise Uijen (19, wegwielrennen)

Februari stond voor Elise Uijen in het teken van de Setmana Valenciana. In de eerste ronde van het jaar wist de renster van Team DSM direct succes te boeken. In de vierde etappe trok ze ten aanval met de Belgische Justine Ghekiere. De Belgische kon met de juiste voorsprong op het peloton de eindzege naar zich toe trekken, waardoor Uijen kon profiteren van het kopwerk van haar medevluchter. In een sprint won Uijen met een nipte voorsprong. Dit betekende haar eerste zege in het professionele circuit.

Genomineerden Wielrenner van de maand maart

Mathieu van der Poel (28, wegwielrennen)

Enkel op basis van Strade Bianche en Tirreno-Adriatico leek Mathieu van der Poel de wielrenner van de maand verkiezing in maart niet te gaan halen. Zijn grootse vorm van het veldritseizoen kon hij niet direct meenemen op de weg. Als een duveltje uit een doosje was hij dan toch daar in San Remo. Een machtige versnelling op de Poggio zorgde ervoor dat hij zijn naaste belagers uit het wiel reed.

Dit leverde de Nederlander uiteindelijk zijn felbegeerde tweede monument op. Het bleef echter niet bij deze ene goede prestatie. Ook in de E3 Saxo Classic maakte de alleskunner een uitstekende indruk. In een sprint was Wout van Aert hem net de baas, nadat de twee kemphanen samen met Tadej Pogačar waren weggereden.

Olav Kooij (21, wegwielrennen)

Een van de rapste mannen van het Jumbo-Visma op dit moment is Olav Kooij. In maart bewees hij deze status door in meerdere aankomsten goed te scoren. In Parijs-Nice won de jonge sprinter samen met zijn ploegmaats de ploegentijdrit in de derde etappe. In de vijfde etappe wist Kooij het kunstje zelf te klaren.

In een massasprint was hij grote namen, zoals Mads Pedersen en Tim Merlier, te snel af. Ook bewees de sprinter niet vies te zijn van het klassiekerwerk. In de sprintklassieker Brugge-De Panne reed hij een sterke koers en werd hij aan de meet nipt geklopt door Jasper Philipsen. In Gent-Wevelgem noteerde hij een keurige achtste plek.

Harrie Lavreysen (26, baanwielrennen)

Na het succesvolle EK en de Nations Cup in Jakarta vervolgden de baanwielrenners het Nations Cup-seizoen met een wedstrijd in Caïro. Lavreysen stond aan de start van drie onderdelen: sprint, keirin en team sprint. Hoewel het resultaat bij keirin enigszins tegenviel met een dertiende plek, wist Lavreysen in de andere twee onderdelen wél te overtuigen. Tweemaal een eerste plek gaven blijk van de kwaliteiten van de sterke baanwielrenner.

Arvid de Kleijn (29, wegwielrennen)

De sprinter van Tudor draaide een goede maand in maart. Arvid de Kleijn stond zesmaal aan de start van een koers en wist drie keer de top-10 in te rijden. In de Grand Prix Criquielion haalde hij de tiende plek en in de La Roue Tourangelle Centre Val de Loire miste hij net het podium met een vierde plaats in de eindnotering. In Milaan-Turijn was het wel raak voor De Kleijn. In de sprinterskoers wist hij mannen als Fernando Gaviria en Dylan Groenwegen achter zich te laten.

Genomineerden Wielrenster van de maand maart

Demi Vollering (26, wegwielrennen)

In het vrouwenwielrennen is er één ploeg die er met kop en schouders bovenuit steekt: SD Worx. De ploeg behaalt grote successen met een team vol sterren. Een van deze sterren is Demi Vollering. Alles wat de Nederlandse aanraakte in maart veranderde voor haar in goud. Zo stond ze in maart enkel aan de start van twee klassiekers en won deze allebei.

In Italië won Vollering Strade Bianche door haar teamgenoot Lotte Kopecky met een minimale marge te kloppen. Er moest een fotofinish aan te pas komen om de winnares aan te wijzen. Ook in Vlaanderen mocht de Nederlandse de handen in de lucht stekken. Ze won Dwars door Vlaanderen, ditmaal met een ruime marge.

Shirin van Anrooij (21, wegwielrennen)

Shirin van Anrooij kan zowel in het veldrijden als op de weg goed uit de voeten. In het veldrijden is het winnen haar niet vreemd, maar op de weg was dit een ander verhaal. In maart kwam daar een einde aan voor de renster van Trek-Segafredo. De jonge veldrijdster boekte haar eerste zege in de Women’s WorldTour. In de Trofeo Alfredo Binda in Italië koos Van Anrooij voor de aanval en soleerde naar de overwinning. Ze kwam uiteindelijk met een voorsprong van 23 seconden over de meet en opende haar rekening in de Women’s WorldTour.

Lorena Wiebes (24, wegwielrennen)

Ook in maart kon Lorena Wiebes niet stoppen met het rijden van goede noteringen. De rappe renster wist deze maand een 1-2-3 te scoren. In de klassieker Brugge-De Panne behaalde ze de derde plek. In Nokere Koerse mocht ze de prijs voor de tweede plaats in ontvangst nemen. En in de Ronde van Drenthe was het dan wel raak. Het wordt langzaamaan een vertrouwd beeld: Lorena Wiebes met de handen in de lucht.

Genomineerden Talent van de maand maart

Jesse Kramer (19, wegwielrennen)

Na enkele ereplaatsen in zijn eerste jaar bij het Team Jumbo-Visma development team is Jesse Kramer dit jaar ook goed bezig. In de Craft Ster van Zwolle bleef de jonge renner nog steken op een negende plaats, maar in de Olympia Tour raakte hij op stoom. Zo kwam hij in de slotrit als eerste over de finish en boekte zo zijn eerste overwinning. Het bleef in de Olympia Tour niet bij slechts een etappeoverwinning. De etappezege hielp Kramer ook nog aan de derde plek in het puntenklassement, de derde plek in het algemeen klassement en de eerste plek in het jongerenklassement.

Enzo Leijnse (21, wegwielrennen)

In de Olympia Tour heeft Enzo Leijnse (Team DSM) laten zien over een grote motor te beschikken. In etappe 4 van de Nederlandse koers brak het peloton halverwege de wedstrijd in twee stukken. Uit dit voorste peloton besloten twee renners voor de aanval te gaan: Magnus Bak Klaris en Enzo Leijnse. De twee sloegen gezamenlijk een groot gat en mochten het uitvechten voor de overwinning. Drie kilometer voor de streep gooide Leijnse zijn Deense metgezel overboord en soleerde naar de finish. In het eindklassement eindigde de renner van Team DSM op de zesde plek.

