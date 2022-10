Stem nu op de wielrenner van de maand september 2022

Verkiezing

Voor de zevende keer dit jaar organiseert WielerFlits samen met de Club 48 de verkiezing Wielrenner van de maand. In drie categorieën zijn nominaties uitgereikt voor de beste renners, rensters en talenten van de maand september.

De stembussen zijn geopend tot vrijdag 20 september 10.00 uur. De winnaars in de drie categorieën plaatsen zich voor de verkiezing Wielrenner van het jaar 2022 in december.

Genomineerden Wielrenner van de maand september

Thymen Arensman (22, wegwielrennen)

Nederlands hoop in bange dagen wat betreft klassementsrenners is Thymen Arensman. Dat die hoop gegrond is, bewees de sterke Gelderlander andermaal. In de Ronde van Spanje ging hij namelijk voor het eerst van start met klassementsambities. In de eerste helft van de Vuelta was hij gestaag opgeklommen naar de twaalfde plek in het klassement, al stelde hij in de individuele tijdrit wel teleur. In het tweede weekend liet hij echter zien uit welk hout hij gesneden was. Nadat hij eerst zevende werd op Sierra de la Pandera, trok de aanvalslustige renner mee in de vroege vlucht een dag later. Dat was de koninginnenrit naar Sierra Nevada.

Arensman bleek de sterkste vluchter en mocht zodoende zijn eerste bergrit in een grote ronde op zijn naam schrijven. Hij kwam daardoor ook de top-10 binnenstromen van het klassement. In de slotweek liet hij zien over een essentiële kwaliteit te beschikken: zijn recuperatievermogen is hoog. Hij verslechterde in de slotweek namelijk niet. Sterker nog: hij werd vijfde op Alto del Piornal én tweede op de voorlaatste dag op Puerto de Navacerrada. Daar bleek Arensman in de laatste 3,5 kilometer de beste klassementsrenner; alleen vroege vluchter Richard Carapaz bleef hem voor. De Nederlander werd zesde in het klassement.

Fabio Jakobsen (26, wegwielrennen)

Als nieuwbakken Europees kampioen kwam Fabio Jakobsen in september vijf keer in actie. In zijn derde koers kraaide hij victorie. In en rond Koolkamp was hij de beste in het Kampioenschap van Vlaanderen. De sterke sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl nam er in de massaspurt de maat van Caleb Ewan (Lotto Soudal) en Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco). Daarmee boekte hij zijn dertiende – en naar later bleek ook laatste – overwinning van het seizoen. Alleen Remco Evenepoel (vijftien stuks) en Tadej Pogačar (zestien zeges) deden het beter dan Jakobsen, waarmee hij direct wel de meest winnende sprinter van 2022 is.

Mathieu van der Poel (27, wegwielrennen)

September was voor Mathieu van der Poel een maand met twee gezichten. Enerzijds was het een opmaat naar het WK wielrennen in het Australische Wollongong. En die liep bijzonder voorspoedig. Nadat hij met Izegem Koers opnieuw lastige een Belgische pro-kermesse won, sloeg hij ook op UCI-niveau toe. In de GP de Wallonie wilde hij de sprint voorbereiden voor Jasper Philipsen, maar die kon niet mee. Van der Poel besloot vervolgens zelf voor winst te gaan. Met succes, wat hij klopte mede-WK-favoriet Biniam Girmay. Dat WK verliep omwille van inmiddels bekende redenen uit op een zeer groot drama voor MVDP.

Genomineerden Wielrenster van de maand september

Ellen van Dijk (35, wegwielrennen)

Er zijn maar weinig rensters die zich zo op een bepaald doel kunnen focussen als Ellen van Dijk. Precies dat is wat ze deed in de maand september. Nadat Marlen Reusser haar op het EK in augustus nog opnieuw had verslagen, richtte de houdster van het werelduurrecord zich op het WK in Wollongong. Daar liet ze niets aan het toeval over; ze huurde zelfs een appartementje naast het parcours in plaats van dat ze in het KNWU-hotel lag. Met resultaat: Van Dijk verdedigde met succes haar wereldtitel tijdrijden. Daarna reed ze ook nog een dijk van een Mixed Relay, maar kwam Nederland door pech niet verder dan plek vijf.

Laura Smulders (28, BMX’en)

Laura Smulders behoort al jaren tot de absolute wereldtop in het BMX’en. Op de Supercross werd ze in 2018 wereldkampioene in Bakoe en op de Olympische Spelen van 2012 (!) veroverde ze op datzelfde onderdeel al eens brons. Op de Spelen heeft ze sindsdien een haat-liefdeverhouding, maar dat is absoluut niet het geval in de Wereldbeker. Die won Smulders achtereenvolgens van 2016 tot en met 2019, waarna ze in vorig seizoen tweede werd in de eindstand. Eind september won ze in het Colombiaanse Bogotá haar 26ste Wereldbeker, nadat vijf dagen eerder op hetzelfde parcours ook al tweede werd.

Annemiek van Vleuten (40, wegwielrennen)

In september voltooide Annemiek van Vleuten een ongekende quatrologie. Nadat ze eerder de Giro d’Italia en Tour de France voor vrouwen had gewonnen, was ze in september ook de beste vrouw in de Vuelta a España. Een zeer knappe prestatie en dat zullen ook de criticasters moeten erkennen die stellen dat deze grote rondes niet zo lang duren zoals bij de mannen. De eindzege was vooral knap omdat er geen echte bergop aankomst in de ronde zat. Vervolgens richtte Van Vleuten zich op het WK. Ze stelde teleur op de tijdrit (zevende, off day) en kwam bij de start van de Mixed Relay vervolgens gruwelijk hard ten val.

Ze brak daarbij haar elleboog én haar vertrouwen op een wereldtitel in de wegwedstrijd. Ze had maandenlang toegewerkt na een masterplan, een solo vanaf de eerste klim (Mount Keira) van de dag. Die kon ze door haar blessures in de prullenbak gooien. Toch belandde Van Vleuten in de ultieme slotfase in de kopgroep van de koers. Daaruit versnelde ze meteen, van achteren uit. Op z’n Zoetemelks. Een moment van vertwijfeling van de anderen was genoeg. Van Vleuten was gevlogen en reed in de slotkilometer op onnavolgbare wijze naar haar tweede wereldtitel op de weg. En dus de Giro, Tour, Vuelta én WK in één seizoen!

Lorena Wiebes (23, wegwielrennen)

Een van de opvallende afwezigen in de WK-selectie van Nederland, was de naam van Lorena Wiebes. De 23-jarige renster van – nu nog – Team DSM geldt als de beste sprintster ter wereld, maar een invitatie van Loes Gunnewijk kreeg ze niet. En dus besloot Wiebes om in andere koersen maar haar gram te halen. Met twee tweede plekken, een derde plaats en een vijfde stek in de individuele tijdrit, won ze de Simac Ladies Tour (2.WWT). De eerste twee ritten won ze ook, maar die vonden nog plaats in augustus. Een week voor het WK deed ze nog mee aan de Tour de la Semois (2.2). Daar boekte ze een zege in de tweede rit.

Genomineerden Talent van de maand september

Lars Boven (21, wegwielrennen)

In de maand september stonden er twee belangrijke rittenkoersen voor beloften op het programma. De eerste daarvan was al in de eerste dagen van de maand, de Flanders Tomorrow Tour in België. In en rond Poperinge stond tijdens rit één een soort mini-Gent-Wevelgem op het programma, met twee keer de Kemmelberg. Hierin werd Lars Boven derde. Een dag later maakte hij ook deel uit van de eerste groep in de finale. Daaruit sprong Boven in het laatste wedstrijduur weg, met nog twee anderen. Uiteindelijk kon de Jumbo-Visma Development-renner als enige zijn inspanning volhouden en het pak nipt te verslaan.

Boven verdedigde in de derde rit – een tijdrit over bijna 13 kilometer – zijn leidende positie door als derde te eindigen. In de vlakke slotrit vormde alleen Tim Marsman nog een serieuze dreiging, omdat hij met de bonificatieseconden nog over Boven heen zou kunnen. Daarin slaagde de renner van Metec-Solarwatt niet en zodoende stak Boven de eindzege op zak. In de openingsrit van de Ronde de l’Isard U23 was hij dan weer goed voor een zesde plek, nadat hij ploegmaat Johannes Staune-Mittet naar de zege had geholpen. Voor zijn opgave in de vierde rit, won hij met zijn ploeg Jumbo-Visma Development ook nog de ploegentijdrit.

Mischa Bredewold (22, wegwielrennen)

Nadat haar toekomstige transfer naar SD Worx was aangekondigd, toonde Mischa Bredewold in september net waarom ze die stap maakt. De 22-jarige renster van Parkhotel Valkenburg won de lastige slotrit van de Simac Ladies Tour in en rond Arnhem, haar eerste zege op WorldTour-niveau. Daardoor eindigde ze als zesde in het eindklassement. Zes dagen later soleerde ze dan weer naar winst in A Travers les Hauts de France (1.2), om opnieuw zes etmalen daarna de openingsrit in de AG Tour de la Semois te winnen. Ze verloor de eindzege omdat Maria Giulia Confalonieri in de slotrit net twee bonificatieseconden te veel pakte.

Fem van Empel (20, veldrijden)

De R zit weer in de maand en dat betekent ook dat het veldritseizoen is losgebarsten. In september waren er verschillende voorbereidingscrossen op de eerste Wereldbekers in oktober. Daarin toonde toptalent Fem van Empel meteen haar klasse. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal deed haar huidige ploeg meteen een aantal zeges cadeau. In de Poldercross in Kruibeke reed ze de tegenstand op een hoop. Ze won met een ruime minuut en bijna anderhalve minuut voor op Annemarie Worst en Denise Betsema. In de Exact Cross Beringen was Van Empel in een sprint met twee dan weer de betere van Lucinda Brand.