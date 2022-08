Stem nu op de wielrenner van de maand juni en juli 2022

Verkiezing

Voor de derde keer dit jaar organiseert WielerFlits samen met de Club 48 de verkiezing Wielrenner van de maand. In drie categorieën zijn nominaties uitgereikt voor de beste renners, rensters en talenten van de maanden juni en juli.

De stembussen zijn geopend tot dinsdag 16 augustus 10.00 uur. De winnaars in de drie categorieën van beide maanden plaatsen zich voor de verkiezing Wielrenner van het jaar 2022 in december.

Genomineerden Wielrenner van de maand juni

Pascal Eenkhoorn (25, wegwielrennen)

Nadat hij een attractieve Giro d’Italia had gereden, liep Pascal Eenkhoorn in de daaropvolgende Ronde van Zwitserland corona op. Hij kon daardoor niet goed trainen, maar desalniettemin ging hij als topfavoriet van start op het NK wielrennen op de weg op de VAM-berg. Die status maakte hij met ferve waar. In de slotfase glipte hij samen met Daan Hoole weg uit de kopgroep, waarna de twee goed samenwerkten. Op de slothelling sprak Eenkhoorn vervolgens zijn explosivitiet aan, waarmee hij naar de Nederlandse titel snelde.

Taco van der Hoorn (28, wegwielrennen)

Na een hoogtestage ter voorbereiding op de Tour de France, keerde Taco van der Hoorn terug in competitie tijdens de Brussel Cycling Classic. Om de benen te testen, glipte hij mee in de vroege vlucht. Maar plaats dat woord en de Nederlander in één zin en je weet dat hij een eind komt. Zo ook deze keer. Van der Hoorn haalde het door in extremis Thimo Willems voorbij te sprinten op de grote plaat. Hij ging daarna ook als een van de favorieten van start op het NK. Daar was hij een van de sterksten in koers, maar daar bleef hij steken op brons.

Bauke Mollema (35, wegwielrennen)

De tijdritten gaan dit jaar erg goed voor Bauke Mollema. Het verleidde hem zelfs om voor het eerst sinds zijn tweede jaar als belofte (in 2006) deel te nemen aan het NK tijdrijden. De routinier van Trek-Segafredo had stiekem gehoopt op een medaille, omdat hij dacht geen kans te maken tegen specialisten als titelverdediger Tom Dumoulin een meervoudig kampioen Jos van Emden. Niets bleek minder waar, want Mollema bleek veruit de sterkste op het parcours in Emmen. Zodoende mag hij een jaar lang in het rood-wit-blauw rijden.

Genomineerden Wielrenster van de maand juni

Lorena Wiebes (23, wegwielrennen)

Lorena Wiebes laat er dit jaar geen gras over groeien. De sprintster van Team DSM bewijst keer op keer dat zij op dit moment de snelste vrouw op een fiets ter wereld is. Dat bewees ze in juni andermaal. Er stond op Wiebes geen maat in de Women’s Tour, zeg maar de Tour of Britain voor vrouwen. Ze won daarin vier massasprints. In Welshpool werd ze daarmee tiende, omdat de aanvallers vooruit bleven. Maar in Harlow Gloucester en Oxford boekte ze wel drie zeges. Op het NK werd ze geviseerd en moest ze genoegen nemen met brons.

Riejanne Markus (27, wegwielrennen)

Deze maand naast Wiebes een keer geen geijkte naam, hoewel ze daar best weleens toe kan uitgroeien. Riejanne Markus werkte in juni een sterke maand af. Ze verzamelde twee ereplaatsen in de Women’s Tour, waarna ze op het NK tijdrijden op waarde werd geklopt door wereldvoudig kampioene Ellen van Dijk. Op het NK op de weg enkele dagen later buitte Markus het sterke collectief van Jumbo-Visma uit. Ze reed in de finale weg met Shirin van Anrooij, waarna ze er een mooie finale van maakte. Markus besliste dat in haar voordeel.

Genomineerden Talent van de maand juni

Olav Kooij (20, wegwielrennen)

Nederland is altijd een wielernatie geweest met talentvolle sprinters. Jean-Paul van Poppel, Jeroen Blijlevens, Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen zijn daarvan goede voorbeelden. Olav Kooij is hard op weg op zijn naam daartussen te zitten. De 20-jarige snelheidsduivel van Jumbo-Visma krijgt veel kansen bij zijn ploeg. Zo ook in de ZLM Tour (UCI 2.Pro). In die Nederlandse koers won Kooij drie etappes en werd hij twee keer tweede. Dat resulteerde in de eindzege, winst in het punten- en jongerenklassement. Kortom: een nominatie waard.

Axel van der Tuuk (21, wegwielrennen)

Eind 2021 moest Axel van der Tuuk weg bij de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. Hij werd opgevist door Metec-TKH, die de 21-jarige Drent een tweede kans wilde bieden. Voor die ploeg is hij tussen de regels door bezig aan een sterk seizoen, dat tot uiting kwam in juni. Zo bleef hij na een buikgriep-uitbraak in de ZLM Tour als enige van zijn ploeg over voor de slotrit, waarin hij een van de motoren van de vlucht was. Van der Tuuk haalde daarna op het NK tijdrijden zijn gram. In Emmen was hij een klasse beter dan de rest van de beloften.

Nienke Vinke (18, wegwielrennen)

In juni stond er geen maat op Nienke Vinke. De renster van AG Insurance-NXTG U19 won in die maand al haar wedstrijden. Het waren er weliswaar maar twee, maar daaraan zat wel een dikke prijs verbonden. De jongeling – volgend jaar maakt ze haar profdebuut bij Team DSM – werd Nederlands kampioene op zowel de tijdrit als op de weg. In de individuele chrono in Emmen was ze ruim een halve minuut sneller dan Mirre Knaven, terwijl ze op de VAM-berg een solo succesvol afrondde. Ze nam beide titels over van Anna van der Meiden.

Genomineerden Wielrenner van de maand juli

Dylan Groenewegen (28, wegwielrennen)

Dylan Groenewegen verbrak eind 2021 zijn contract bij Jumbo-Visma, omdat hij bij die ploeg niet kon rekenen op een plek in de Tour de France. Het Australische BikeExchange-Jayco kon daarvoor wel garant staan en zo werd de Leeuw van Amsterdam het onderwerp van de meest opvallende transfer van de voorbij winter. Na een moeilijke tijd in de privésfeer en de nasleep van de horrorcrash die hij veroorzaakte in de Ronde van Polen 2020, schoot hij al in het openingsweekend raak in de Tour. Op de Champs-Élysées werd hij daarna nog tweede.

Fabio Jakobsen (25, wegwielrennen)

Het grootste slachtoffer van die crash in Polen was Fabio Jakobsen, die in de week erna heeft moeten vechten voor zijn leven. Hij was al langer terug op niveau en zag de Tour de France als het ultieme doel. Daar de tweede rit winnen, dan durfde hij zichzelf misschien wel de beste sprinter ter wereld te noemen. Uiteindelijk deed hij die uitspraak niet, maar boekte hij in de bewuste etappe wel een zeer emotionele zege. Een dag later werd hij in etappe drie nog eens vijfde en in de kasseienrit eindigde hij als negende. Hij reed zijn eerste Tour uit.

Genomineerden Wielrenster van de maand juli

Annemiek van Vleuten (39, wegwielrennen)

Al jaren is Annemiek van Vleuten een van de beste – zo niet dé beste – wielrensters van de wereld. Ondans dat de 39-jarige renster van Movistar onlangs aankondigde dat 2023 haar laatste jaar als prof is, is ze nog lang niet versleten. Afgelopen maand vonden in Italië en Frankrijk de tweede grootste koersen van de vrouwenkalender plaats: de Giro d’Italia Donne en de gloednieuwe Tour de France Femmes. Een valpartij in de Giro en buikgriep in de Tour weerhielden haar er niet van in beide koersen twee keer te winnen en de eindzege te halen.

Anne Terpstra (31, mountainbiken)

Na haar vijfde plek op de Olympische Spelen en een historische zilveren WK-medaille, is Anne Terpstra (Ghost Factory) misschien wel bezig aan haar beste jaar ooit. In juli werd ze achtereenvolgens vijfde in de Wereldbeker van Lenzerheide, won Terpstra de Wereldbeker in Vallnord en werd ze derde in de Wereldbeker van Snowshoe. Daarmee gaat ze nu aan de leiding in de stand om de Wereldbeker. Tussendoor wist ze ook een nieuwe Nederlandse titel te bemachtigen en klom ze op naar de tweede plek op de UCI Wereldranglijst.

Genomineerden Talent van de maand juli

Shirin van Anrooij (20, wegwielrennen)

Na een ijzersterk optreden op het Nederlands kampioenschap (beloftentitel tijdrijden en zilver op de weg bij de profs) eind juni, zette Shirin van Anrooij haar sterke jaar voort in juli. In Portugal werd ze namelijk Europees kampioene U23 op zowel de weg als de tijdrit. Vervolgens werd ze door haar ploeg Trek-Segafredo ook geselecteerd voor de eerste Tour de France voor vrouwen ooit. Hoewel ze daar geen enkele rit bij de eerste tien eindigde, werd ze wel veertiende in het eindklassement. Daarmee won ze het jongerenklassement.

Max van der Meulen (18, wegwielrennen)

Na zijn heroïsche solo in de vermaarde Classique des Alpes in juni, liet Max van der Meulen ook de afgelopen maand zijn grote talent zien. Hij doorloopt dit jaar het nieuwe initiatief CyclingClassNL. Team DSM heeft zich al verzekerd van zijn diensten voor komend seizoen en in juli liet Van der Meulen zien waarom. Hij werd eerst vijfde op het EK op de weg U19, om vervolgens twee ritten en het eindklassement in een Slowaakse 2.1-koers te pakken. Eind juli voegde hij daar de slotrit en de eindzege in de Watersley Junior Challenge (2.Ncup) aan toe.