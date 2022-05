Stem nu op de verkiezing Wielrenner van de maand april

Verkiezing

Voor de derde keer dit jaar organiseert WielerFlits samen met de Club 48 de verkiezing Wielrenner van de maand. In drie categorieën zijn nominaties uitgereikt voor de beste renners, rensters en talenten van de maand april.

De stembussen zijn geopend tot maandag 9 mei 10:00. De winnaars in de drie categorieën plaatsen zich voor de verkiezing Wielrenner van het jaar in december.

Genomineerden Wielrenner van de maand april

Dylan van Baarle (29, wegwielrennen)

De winnaar van Parijs-Roubaix 2022 kan natuurlijk niet in deze verkiezing ontbreken. Op zondag 17 april imponeerde van Baarle door twintig kilometer van de meet weg te rijden van zijn concurrenten om vervolgens solo het Vélodrome binnen te fietsen. Daarmee werd de INEOS Grenadiers-renner de achtste Nederlander ooit om de Hel van het Noorden te winnen. Dylan van Baarle won hiermee zijn eerste klassieker ooit, maar was al vaker dichtbij een triomf. Zo werd hij twee weken eerder nog tweede in de Ronde van Vlaanderen na een sprintduel met onder anderen Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel, waarin hij Van der Poel zijn meerdere moest geven.

Mathieu van der Poel (27, wegwielrennen)

Door een rugblessure was het voorjaar niet waar hij op gehoopt had, maar toch heeft Van der Poel zijn stempel op de klassiekers nog kunnen drukken door zijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen. De renner van Alpecin-Fenix zegevierde in Oudenaarde opnieuw na een sprintduel. In de Amstel Gold Race moest Mathieu genoegen nemen met een vierde plaats, nadat hij het tempo van lichtgewichten Michał Kwiatkowski en Benoît Cosnefroy niet bij kon houden. Naast deze resultaten behaalde de Nederlander nog een knappe negende plek in Parijs-Roubaix. Al met al een sterke voorbereiding op de Giro in mei, waar Van der Poel als kopman zal verschijnen.

Genomineerden Wielrenster van de maand april

Demi Vollering (25, wegwielrennen)

In een indrukwekkende solo won Demi Vollering op 13 april de Brabantse Pijl, waar ze vorig jaar nog tweede werd. De SD-Worx-wielrenster versnelde tien kilometers voor de meet stevig, waardoor ze haar eerste overwinning kon behalen in Overijse. Drie dagen voor de overwinning werd Vollering nog tweede in de Amstel Gold Race, achter de Italiaanse Marta Cavalli. Na een slopende Waalse Pijl kwam ze als derde over de streep en bij Luik-Bastenaken-Luik behaalde ze opnieuw het podium met een derde plek. De renster kan hoe dan ook tevreden terug kijken op haar voorjaarscampagne.

Lorena Wiebes (23, wegwielrennen)

Lorena Wiebes heeft haar goede vorm van maart weten te behouden. Een zege in de Scheldeprijs is aan haar palmares toegevoegd, waardoor ze in dit seizoen op vier overwinningen staat. Ze wist op 6 april haar victorie van vorig jaar knap te prolongeren in de eindsprint, waar ze maar weer bewees dat ze bij de snelste sprintsters van het vrouwenpeloton behoort. Naast de Scheldeprijs werd Wiebes 45ste in Parijs-Roubaix Femmes en startte ze in de Ronde van Vlaanderen, waar ze de finish niet heeft weten te halen.

Annemiek van Vleuten (39, wegwielrennen)

Van Vleuten begon haar april met een tweede plek in de Ronde van Vlaanderen, waar Lotte Kopecky haar versloeg in de eindsprint. Een week later werd de Movistar-renster vierde in de Amstel Gold Race, waar ze meerdere keren de aanval koos. In de Waalse Pijl nam de Nederlander het op tegen FDJ Nouvelle-renster Marta Cavalli, waar de Italiaanse eerder bovenaan de Muur van Hoei kwam. Tijdens Luik-Bastenaken-Luik viel alles goed voor Van Vleuten; ze demarreerde op de Côte de la Roche-aux-Faucons weg van haar tegenstanders en gaf daarmee onder anderen Vollering en Cavalli het nakijken. De 39-jarige wielrenster kwam solo over de finish en won de koers daarmee voor de tweede keer in haar carrière.

Talenten van de maand april

Mees Vlot (17, wegwielrennen)

Als 17-jarig talent van Team Auto Eder, het juniorenteam van World Tour-ploeg Bora Hans Grohe, is Mees Vlot iemand om in de gaten te houden. De Goudse jongeling werd in april eerste in de jongerencategorie van de Coppa Montes in Italië. Daarnaast won Vlot de derde etappe van de Cottbuser Juniors, de Duitse koers waarin hij vijfde werd in het algemeen klassement.

Olav Kooij (20, wegwielrennen)

Olav Kooij was in april actief in de Circuit Cycliste Sarthe. Hier won de Jumbo-Visma renner het algemeen klassement en zette hij twee etappes op zijn naam. In de tweede etappe kon hij sprinters als Mads Pedersen en Elia Viviani achter zich houden, en in de vierde etappe wist hij Xandro Meurisse te verslaan in een sprint om de zege, nadat de rest van het peloton betrokken raakte in een valpartij.

Casper van Uden (20, wegwielrennen)

De Schiedammer Casper van Uden viel op met zijn vierde plek in de Scheldeprijs, waar hij het opnam tegen grote mannen als Alexander Kristoff en Tim Merlier. Waar Van Uden normaal gesproken uitkomt voor het Development Team van DSM, mocht hij deze koers dus starten bij de profs. Een kleine drie weken later startte hij aan de Tour de Bretagne, waar hij in de eerste twee etappes als derde over de finish wist te komen. Op de vierde dag kon echter niemand de sprinter bijhouden waardoor de 20-jarige renner zijn derde overwinning van het seizoen behaalde.

Menno Huising (18, wegwielrennen)

De 18-jarige Menno Huising begon de maand april met een negentiende plaats in de Parijs-Roubaix voor jongeren. Hierna vertrok hij naar Spanje voor de Gipuzkoa Klasikoa, waar hij het eindklassement won. In de tweedaagse koers was de renner van Willebrord Wil Vooruit de sterkste van de kopgroep in de eerste etappe. De volgende dag behaalde Huising een vierde plek. Eerder in de maand won het talent de Tour de la Pévèle in Frankrijk.

Shirin van Anrooij (20, wegwielrennen)

De 20-jarige Shirin van Anrooij mag niet in deze lijst ontbreken. In april reed ze meerdere klassiekers met een top 20-notering, en dat is een nominatie waard voor de jonge renster van Trek-Segafredo. Van Anrooij liet haar talent zien met een zestiende plek in de Amstel Gold Race, en zette deze lijn door naar de Brabantse Pijl, waar ze vijftiende werd. Een week later kwam ze als dertiende over de streep in de Waalse Pijl, en ze eindigde april met een zestiende plek in Luik-Bastenaken-Luik. Door naast haar knechtwerk steevast in de top 20 te finishen van dit soort Womens World Tour-wedstrijden, is een nominatie voor talent van de maand april niet anders dan terecht.