Stelvio doet gooi naar finish slotrit Giro d’Italia 2025

De kans bestaat dat de slotrit van de Giro d’Italia in 2025 eindigt op de Stelvio. Massimo Sertori, wethouder in de regio Lombardije, heeft bevestigd dat er een bid ligt bij organisator RCS Sport.

Het nieuws werd bekendgemaakt tijdens een presentatie voor de aankomende Giro-etappe naar Aprica, met passages over de Mortirolo en Santa Cristina. “In 2025 gaan we het 200-jarige jubileum van de weg over de Stelvio vieren”, vertelde Sertori volgens La Gazzetta dello Sport.

“Ik heb ook al contact gehad met de gouverneur van de regio Alto Adige, Arno Kompatscher. Wij vragen officieel aan Mauro Vegni (de grote baas van de Giro, red.) of de laatste etappe van de Giro dan kan finishen op de top van de Stelvio”, aldus Sertori, die het moment ook wil aangrijpen om de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan en Cortina d’Ampezzo te promoten.

De Stelvio, vanuit Prato, is 24,7 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7,5%. De top ligt op 2.758 meter hoogte. In 2020 werd de klim voor het laatst opgenomen in het parcours van de Giro d’Italia. Wilco Kelderman veroverde in die etappe de roze trui, terwijl Jai Hindley de rit won in Laghi di Cancano.

