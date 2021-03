Steff Cras in quarantaine na positieve coronatest

Steff Cras is positief getest op het coronavirus. Daarom moeten de renner van Lotto Soudal en zijn entourage in quarantaine in Spanje, waar hij afgelopen week de Ronde van Catalonië reed.

Cras ging in de slotetappe, rond de heuvel Montjuïc, niet meer van start. ’s Ochtends had hij wat koorts, waarna zijn ploeg geen enkel risico besloot te nemen. De 25-jarige Belg en de mensen met wie hij in contact was geweest werden onmiddellijk geïsoleerd en ondergingen in Barcelona een PCR-test. Later op de dag kreeg Cras een positieve uitslag terug, de anderen een negatief resultaat. Voorafgaand aan de laatste rit ontvingen de vijf overige renners van het team en alle stafleden een negatieve uitslag na een sneltest.

Cras en zijn nauwe contacten blijven in Spanje in quarantaine. De renner voelt zich alweer beter en vertoont geen symptomen meer. In lijn met de geldende coronaprotocollen blijft Lotto Soudal alle renners en stafleden in de gaten houden en voert het de komende tijd meer coronatests uit.