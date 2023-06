Steff Cras breekt elleboog bij val in Critérium du Dauphiné

Steff Cras kwam maandag hard ten val tijdens de tweede etappe van het Critérium du Dauphiné. De 27-jarige renner heeft daarbij een gebroken elleboog en een gekneusde rechterpols opgelopen, meldt zijn ploeg TotalEnergies.

“We zijn getroffen door de opgave van onze kopman na een valpartij”, laat de ploegleiding van TotalEnergies optekenen. “Steff had zich goed voorbereid. Het is erg zeer spijtig voor hem, maar we zullen ons als groep herpakken en blijven aan hem denken.”

Cras was vroeg in de tweede rit betrokken bij een valpartij. Hij was niet de enige die uit de koers stapte, want ook Romain Combaud en Steven Kruijswijk gaven op. Die laatste hield een gebroken bekken en sleutelbeen over aan de val.

🏥 Point médical : 🇧🇪 Steff Cras souffre d’une fracture au coude droit ainsi que d’une contusion au poignet droit. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et espérons le voir repartir avec le Team au plus vite. Courage @SteffCras, on est avec toi ! 💪 pic.twitter.com/21kr9upt0F — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) June 5, 2023