Stefano Museeuw (22) tekent contract bij BEAT Cycling Club zondag 23 februari 2020 om 19:32

Stefano Museeuw zal dit seizoen uitkomen voor BEAT Cycling Club. De jongste zoon van Johan Museeuw zou aanvankelijk koersen voor Team Monti, de nieuwe opleidingsploeg van Deceuninck-Quick-Step, maar dat project gaat niet door.

Museeuw junior startte zijn carrière als veldrijder, maar in die discipline wist hij nooit door te breken. Pas na zijn switch naar de weg slaagde hij er een paar keer in zich in de kijker te rijden. Zo won hij vorig jaar een regionale wedstrijd in Vlamertinge door zijn concurrenten te verslaan in een massasprint.

Museeuw hoopte zich bij Team Monti in de kijker te rijden van de grotere ploegen, maar de opleidingsformatie kampte al snel met financiële problemen. Grote baas Tony Monti liet vervolgens weten de stekker uit het project te trekken. “Ik ben me bewust van de moeilijke situatie waarin de renners zich bevinden”, zo liet de Italiaan weten.

De 22-jarige Museeuw heeft nu een nieuwe werkgever gevonden met BEAT Cycling Club. “We hebben een vol programma en we zijn vrij lang op zoek geweest naar de juiste versterking. Die hebben we nu gevonden met Stefano”, zo vertelt teammanager Geert Broekhuizen aan WielerFlits.