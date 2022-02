Stefan Küng verliest minuut op Remco Evenepoel: “Er was niets tegen hem te doen””

Stefan Küng hoopte zaterdag de individuele tijdrit te winnen in de Volta ao Algarve, maar werd in de 32 kilometer lange beproeving op 58 seconden achterstand gereden door Remco Evenepoel. De Europese tijdritkampioen was onder de indruk. “Evenepoel heeft een ongelooflijke prestatie geleverd”, aldus Küng.

“Er was niets tegen Evenepoel te doen”, gaat de Zwitserse tijdritspecialist van Groupama-FDJ verder. “Maar ik kwam om te winnen, niet om tweede te worden. Daarom kan ik niet zeggen dat ik blij ben. Wel zijn er een aantal goede dingen om mee te nemen. Het is een voorbereidingswedstrijd, dus ik denk dat er nog ruimte is voor verbetering richting de komende wedstrijden.”

Vooraf keek Küng erg uit naar de chrono in de Algarve. “Ik heb mij echt geconcentreerd op deze tijdrit, want dat zijn altijd heel belangrijke dagen voor mij. Het was mijn eerste tijdrit van het seizoen. Dat is nooit makkelijk, maar ik voelde mij wel goed op de fiets”, vertelt hij.

Ploegleider Julien Pinot van Groupama-FDJ had verwacht dat Küng dichter bij Evenepoel zou zitten. “Het verschil moeten we niet vergeten, maar het is niet slecht om als tweede te eindigen achter een geweldige Evenepoel. Stefan zat niet ver achter hem op het vlakke, maar op het klimmende deel wist hij het verschil te maken”, aldus Pinot, die deze winter veel gewerkt heeft met Küng. “We hebben zijn positie wat veranderd en er is wat tijd nodig om daar aan te wennen. Maar we maken ons geen zorgen, want we stuiten op een geweldige Evenepoel en er is niets om je voor te schamen.”