Stefan Küng slaat dubbelslag in Ronde van Valencia, lekke band nekt Enric Mas

Stefan Küng heeft een dubbelslag geslagen in de Ronde van Valencia. De Europees kampioen tijdrijden won zaterdag met overmacht de tijdrit en nam de leiderstrui over van Enric Mas, die in de slotfase van zijn chrono zijn kansen op de eindzege in rook zag opgaan door een lekke band.



Een dag na zijn dubbelslag op de Alto de la Reina kreeg Mas de zware opdracht om zijn leiderstrui te verdedigen in de tijdrit naar Playa Almenara. Met concurrenten Victor Lafay, Elie Gesbert, Stefan Küng en Nelson Oliveira in zijn kielzog moest de Spanjaard van Movistar een meer dan goede tijdrit rijden om nog kans te maken op de eindzege.

Goede tijden Démare en Guernalec

Aan het begin van de dag noteerde Arnaud Démare de eerste richttijd. De sprinter van Groupama-FDJ haspelde de 14,3 kilometer af in 17 minuten en 16 seconden. Door een landgenoot werd hij even later uit de hot-seat gereden: Thibault Guernalec dook met een tijd van 16 minuten en 52 seconden als eerste renner onder de zeventien minuten.

Wachten was daarna op de echte tijdrijders. Miles Scotson beet zijn tanden stuk op de tijd van de renner van Arkea-Samsic, maar toen moesten echte tijdritkanonnen als Oliveira en Küng nog komen.

Oliveira en Küng sneller

Zij doken wel onder de tijd van de Fransman. Met een tijd van 16 minuten en 13 seconden dook de Europees kampioen ruim onder die van Guernalec. Ook Oliveira was sneller: 16 minuten en 24 seconden.

In kamp-Movistar werd ondertussen serieus gevreesd voor de leiderstrui van hun kopman: Mas moest namelijk een tijd bij de eerste vijf rijden om de leiding te verdedigen. De 26-jarige renner leek lange tijd op weg om aan de verwachtingen te voldoen. Aan het eerste tussenpunt verloor hij slechts negentien seconden.

Lekke band nekt Mas, dubbelslag voor Küng

In de slotkilometer ging het alsnog mis. Na een lekke voorband wist Mas dat winst in de Ronde van Valencia er voor hem niet meer in zat. Met het hoofd gebogen kwam hij over de finish. De leiderstrui moest hij afstaan aan de winnende Zwitser, die Oliveira en Guernalec van zich afhield.