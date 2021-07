Stefan Küng mist medaille op vier tienden: “Mijn tijdrit was medaillewaardig”

Stefan Küng moest op de individuele tijdrit van de Olympische Spelen genoegen nemen met de vierde plaats. Het verschil met de bronzen medaille van Rohan Dennis was vier tienden van een seconde. “Dat verschil kan ik overal zoeken”, reageert Küng na afloop bij de Zwitserse tv.

“Na een uur zit ik drie seconden van het zilver vandaag. Alles zat zo dicht op elkaar”, vertelt de Zwitserse favoriet. “Eigenlijk had ik Primož Roglič en Tom Dumoulin niet bovenaan mijn favorietenlijst staan. Maar in deze tijdrit blijf ik elke keer op dezelfde positie staan en draaien de anderen om mij heen in de tussentijden.”

Küng kan zichzelf niets verwijten. “Ik heb een topprestatie geleverd. Die was echt medaillewaardig. Als je de tijdrit goed indeelt, heb je het gevoel dat je niet aan je limiet zit. Al was ik dat natuurlijk wel”, vindt de Europees kampioen tijdrijden.

De olympische droom van de tijdritspecialist is nog niet voorbij. “Tot en met de volgende Olympische Spelen in Parijs zijn nog drie jaar. En de Olympische Spelen blijven de Olympische Spelen. Ik ga nog niet opgeven”, blijft Küng strijdbaar. Toch zal hij deze tijdrit snel willen vergeten. “Anders kan ik een week lang niet slapen”, grapt hij.