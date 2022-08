Stefan Küng maakt favorietenrol waar: dubbelslag in tijdrit Poitou-Charentes

Stefan Küng heeft zijn favorietenrol waargemaakt in de Tour Poitou-Charentes. De Zwitserse tijdritspecialist was op het 18,3 kilometer lange parcours tussen Smarves en Vivonne veruit de snelste. Hij klokte een tijd van 25.01 minuut en zette Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic) op 17 seconden achterstand. Pierre Latour werd derde op 20 seconden.

Groupama-FDJ-renner Küng, die onlangs zijn Europese tijdrittitel kwijtraakte aan Stefan Bissegger, doorbreekt met zijn overwinning de zegereeks van Marc Sarreau. De sprinter van AG2R Citroën had de eerste drie etappes, waaronder die van vanmorgen, gewonnen in de Franse rittenkoers.

Sarreau werd zelf 66ste in de tijdrit op meer dan drie minuten van Küng en daardoor moet hij de leiderstrui ook afstaan aan de Zwitser. Die leidt nu in het klassement met 21 seconden voorsprong op Vauquelin en 29 seconden op Latour. Vrijdag is de slotrit van de Tour Poitou-Charentes.