Stefan Küng: “Kleine kassei zal me eraan herinneren dat ik de grote broer thuis moet brengen”

Stefan Küng heeft in het weekend zijn beste uitslag in een monumentale klassieker behaald. Twee weken na zijn vijfde plaats in de Ronde van Vlaanderen kwam de Zwitserse rouleur als derde over de streep in Parijs-Roubaix. Dat smaakt naar meer, vertelt hij op de website van zijn ploeg.

Dat het een zware wedstrijd was, stelde Küng vast. De Zwitser miste aanvankelijk de slag toen de wedstrijd door onder anderen INEOS Grenadiers op de kant werd gezet. “Ik kwam net terug na een plaspauze… Het was een fout van mijn kant. Onze jongens hebben het geweldig gedaan. In de finale zat iedereen op de limiet. Ik voelde me echt goed en met Wout van Aert konden we terugkeren en voor het podium meedoen. Dylan van Baarle reed een geweldige koers en verdient zijn overwinning.”

In de finale probeerde Küng te profiteren van zijn ervaring in het baanwielrennen. “In de finale was ik zo moe. Ik keek naar de gezichten van de anderen en zij waren net zo moe als ik. Ik zei tegen mezelf dat ik het van ver ging proberen. In mijn eerste jaren als beroepsrenner reed ik op de baan. Ik kwam van achteren en ben blij met deze podiumplaats. De kleine kassei voor de derde plaats zal goed staan in mijn woonkamer. Maar elke keer als ik hem zie, zal het me eraan herinneren dat ik de grote broer thuis moet brengen.”