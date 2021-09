Stefan Küng: “Ik ben de nieuwe leider, maar het is onverwacht”

Stefan Küng is de verrassende nieuwe leider in de Benelux Tour. Omdat Stefan Bissegger moest lossen in de finale van de vijfde etappe en Kasper Asgreen kampte met pech, verkaste de blauwe trui naar de schouders van de Zwitserse hardrijder van Groupama-FDJ.

“Eigenlijk dacht ik dat in de etappes van morgen en overmorgen het algemeen klassement werd beslist. Echter zagen we vanochtend bij de briefing dat het een vrij zwaar parcours was vandaag en dat ik beter altijd vooraan moest blijven”, blikte Küng terug. “Bissegger had een slechte dag, Asgreen kampte met een mechanisch probleem. Als zoiets gebeurt, is dat pech. Ik probeerde van voren te blijven en problemen te vermijden. Nu ben ik de leider, maar het is onverwacht.”

“Hoeveel vertrouwen ik heb voor de etappe van morgen? Ik ken alle beklimmingen rond Houffalize goed. Het is al mijn zevende deelname hier en ik heb de finale-ronde al meermaals gereden, dus ik weet wat ik kan verwachten. Het wordt heel zwaar. Twee jaar geleden was ik er nog. Ik heb veel vertrouwen, ik voel mij goed en voordat ik hierheen kwam deed ik nog een hoogtestage. Dus deze Belgische beklimmingen moeten lukken”, vertelde de Zwitserse hardrijder verder.

Anderen volgen

Küng hoopt zondag, op de slotdag, de leiderstrui nog altijd om de schouders te hebben. “Vorig jaar was ik derde in het klassement en je probeert het altijd beter te doen. Het is vrij onverwacht dat ik de leiderstrui heb. Vanaf nu moet ik de anderen volgen. Morgen wordt heel zwaar met jongens als Wellens en Hirschi, die de kwaliteiten voor de Ardennen hebben. Als ik morgen goed doorkom, dan kom ik zondag in de rit naar Geraardsbergen weer op mijn terrein.”