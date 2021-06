Stefan Küng: “Hopelijk is Pogacar voor de tweede tijdrit een beetje afgemat”

Stefan Küng mocht even dromen van zijn eerste etappezege in de Tour de France, maar aan het eind moest ook de Zwitser het afleggen tegen Tadej Pogačar. Ook in 2017 was hij al eens tweede in een tijdrit in de Tour. In Düsseldorf was toen alleen Geraint Thomas net iets sneller.

Küng was teleurgesteld nadat Pogačar negentien seconden sneller bleek, maar had respect voor de prestatie van de Sloveen van UAE Emirates. “Afgelopen jaar zagen we op La Planche des Belles FIlles al waartoe hij in staat is”, zei de Europese kampioen van Groupama-FDJ. “Hij was klaar voor de Tour en ik vind hem de beste renner van de wereld. Hij was heel sterk, dus petje af voor zijn prestatie. We hebben het allemaal goed gedaan, we hebben alles gegeven.”

“Ik kan mijzelf niets kwalijk nemen”, ging Küng verder. “Ik deed wat ik kon en wilde. Natuurlijk ben ik wel teleurgesteld, omdat ik hierheen kwam om te winnen en niet om tweede te worden, maar de Tour is nog niet voorbij. Er is nog een tweede tijdrit en ik hoop dat zijn concurrenten Tadej in de bergen een beetje afmatten, zodat ik revanche kan nemen.”