Stefan Küng gaat voor roze: “Ik heb een tijdrit gereden dit seizoen en ik heb die gewonnen”

Stefan Küng is zaterdag een van de favorieten voor de openingstijdrit van de Giro d’Italia. De Zwitserse hardrijder reed afgelopen voorjaar een aantal sterke klassiekers, maar zag dat niet beloond worden met een podiumplaats of overwinning. “Het is zeer aangenaam om nu terug te keren in de Giro.”

De laatste wedstrijd die Küng reed was Parijs-Roubaix. In die lastige Franse klassieker werd de renner van Groupama-FDJ uiteindelijk vijfde. Nu maakt hij zich op voor zijn derde Giro d’Italia. “Zeker met die openingstijdrit is het fijn. In zo’n race tegen de klok focus je op je eigen doelen en als je de snelste bent, maakt het niet uit wie er nog aan de start komt.”

Via de officiële kanalen van zijn Franse ploeg steekt Küng zijn ambities niet onder stoelen of banken. “Ja, Filippo Ganna, Remco Evenepoel en Primoz Roglic zijn hier, maar ik heb een tijdrit gereden dit seizoen en ik heb die gewonnen.” Küng doelt daarmee op de individuele tijdrit in de Volta ao Algarve, waar hij onder meer Rémi Cavagna, Ganna en Tobias Foss klopte.

