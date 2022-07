Stefan Küng en Matteo Jorgenson grepen naast winst: “Volgde het wiel van Ganna”

Stefan Küng en Matteo Jorgenson zaten gisteren mee in de vlucht van de dag, maar konden niet mee toen de latere winnaar Mads Pedersen aanviel. “Ik voel me nog steeds niet 100% fit na mijn coronabesmetting”, aldus Küng.

Küng laat op de site van zijn ploeg, Groupama-FDJ, weten dat het niet zijn beste Tour de France is tot nu toe. “Ik ben al twaalf dagen aan het sukkelen. Vlak na de ronde van Zwitserland ben ik besmet geraakt met corona, nu heb ik duidelijk niet de beste benen.”

In rit dertien had de Zwitserse hardrijder toch zijn benen teruggevonden. “Het ging best goed in het begin van de rit, dus ik wou ervoor gaan. Helaas was het niet genoeg om te winnen. Ik probeerde Mads zijn aanval nog te volgen, maar ik kon zijn wiel niet houden.” Küng strandde uiteindelijk op plaats vier.

Jorgenson: “Uiteindelijk bleek Ganna de meest vermoeide”

De vijfde plaats was weggelegd voor Jorgenson, de jonge Amerikaan van Movistar. “Ik geloofde niet in onze kansen tot vijftien kilometer voor de streep. We hadden de hele dag wind tegen”, vertelde hij op sociale media van zijn ploeg. Uiteindelijk streden de zes overgebleven vluchters wel voor de zege, maar ook Jorgenson streed voor plaats vier.

“Ik dacht dat Ganna ook nog een aanval ging plaatsen, dus ik keek naar hem. Uiteindelijk bleek hij zelfs de meest vermoeide te zijn van ons, daardoor miste ik de move van Pedersen.” Voor Jorgenson is het niet zijn eerste ereplaats deze Ronde van Frankrijk. In etappe tien eindigde de 23-jarige Amerikaan op een vierde plaats, toen Magnus Cort won in Megève. “Opnieuw een teleurstelling”, zei Jorgenson daarover.