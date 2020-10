Stefan Küng en Elise Chabbey pakken Zwitserse wegtitels

Zwitsers kampioen tijdrijden werd Stefan Küng al viermaal op rij, maar nu heeft hij ook zijn eerste nationale titel in de wegwedstrijd op zak. In Märwil doorkruiste hij met een voorsprong van bijna vijf minuten de streep. Bij de vrouwen pakte Elise Chabbey de titel.

Het Zwitsers kampioenschap werd verreden in Märwil, in de regio Thurgau. Rond deze plaats was een ronde uitgetekend van 10,3 kilometer met 130 hoogtemeters per ronde. Na zeventien ronden, en iets meer dan vier uur koers, had Küng zijn eerste nationale wegtitel te pakken. Zijn voorsprong op nummers twee en drie Danilo Wyss van NTT en Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec) bedroeg bijna vijf minuten.

Bij de vrouwen was Elise Chabbey de beste. Net als Küng kwam de renster van Paule Ka, na acht ronden, solo over de streep. Linda Indergand werd tweede, Lara Krähemann derde.