woensdag 6 maart 2024 om 08:25

Stefan Küng en echtgenote rouwen na miskraam: “Tijd nodig om dit te verwerken”

Stefan Küng en zijn echtgenote gaan door een moeilijke periode. De 30-jarige Zwitser zou komende zomer voor een tweede keer vader worden, maar zijn echtgenote kreeg vorige week een miskraam. Küng maakte dit zelf bekend via Instagram.

“Ons gezin zou groeien. In augustus verwachtten we een tweede kindje, maar helaas zijn we het sinds afgelopen week kwijt. We hebben als familie tijd nodig om dit te verwerken en door deze trieste periode te komen. Daarom heb ik de wedstrijden in Italië (Strade Bianche en Tirreno-Adriatico, red.) overgeslagen, om bij mijn dierbaren te zijn.”

Rentree in Nokere Koerse

De hardrijder zal binnenkort wel weer een rugnummer opspelden. “Ik zal volgende week meedoen aan Nokere Koerse (13 maart, red.) en de Grand Prix de Denain (14 maart, red.)”, geeft hij aan.

Küng – die in juni 2022 voor de eerste keer vader werd van een zoon, genaamd Noé – kreeg op Instagram steunbetuigingen van zijn collega’s in het peloton. Onder meer Wout van Aert en Remco Evenepoel steken de tweevoudig Europees kampioen in het tijdrijden een hart onder de riem.