Stefan Küng droomt van Parijs-Roubaix, Tourtijdrit en het WK tijdrijden

Stefan Küng heeft een sterk 2021 achter de rug. “Als ik terugkijk op het afgelopen jaar, ben ik zeer tevreden”, geeft de Zwitser in gesprek met SpazioCiclismo aan. Toch waren er ook de nodige teleurstellingen, zegt hij in hetzelfde interview.

“Ik won zes wedstrijden, ik behield mijn Europese titel in het tijdrijden, ik was de beste in de openingstijdrit in de Ronde van Zwitserland en droeg de leiderstrui daar ook meerdere dagen. Dat laatste deed ik ook in de Benelux Tour, en de Ronde van Valencia won ik zelfs helemaal. Iets anders wat goed was, was dat ik het hele jaar door op een hoog en constant niveau heb gepresteerd”, begint de 28-jarige renner positief.

Daarna somt hij de minder mooie momenten op. Hij benoemt de tweede plaats in de eerste tijdrit van de Tour de France, maar wijst vooral ook op het op een haar na missen van een medaille op de Olympische Spelen. “Dat was ongelofelijk frustrerend. Ik had een geweldige dag en was echt op de afspraak. Maar zulke dingen moet je accepteren: je moet niet boos op jezelf worden en weer nieuwe doelen stellen”, zegt hij over zijn vierde plaats in de tijdrit.

De doelen waar de renner van Groupama-FDJ over spreekt, zijn vergelijkbaar met de voorgaande jaren. “Er zijn nog veel wedstrijden die ik wil winnen. Als ik drie moet noemen, zijn dat: Parijs-Roubaix, een tijdrit in de Tour en het wereldkampioenschap tijdrijden”, spreekt hij zijn dromen uit. De komende Tour lijkt vooral de openingstijdrit in Kopenhagen kansen te bieden voor Küng.

Küng richt zich komend seizoen dus echter niet alleen op de tijdritten, maar – opnieuw – ook op de voorjaarsklassiekers. “Mijn hart ligt bij de wedstrijden uit het eerste deel van het seizoen, ik wil verder groeien in die klassiekers. Ik hoop dat het beter gaat dan in 2021. In deze wedstrijden moet je erg explosief zijn en maximale inspanningen meerdere keren kunnen herhalen. Je moet een goede aanval hebben, maar ook frisheid.”

“We proberen dit op training te verbeteren, maar ook het materiaal speelt een rol. Dit jaar zullen we wat dat betreft beter voorzien zijn, met de nieuwe Lapierre Xelius SL3. Tot slot, is er ook nog het mentale aspect. Daarvoor werk ik samen een mental coach”, vertelt hij.