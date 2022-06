Stefan Bissegger: “Het scheelde uiteindelijk niet veel”

Stefan Bissegger was een van de smaakmakers van de derde rit van de Ronde van Zwitserland. De Zwitser sprong in het begin van de wedstrijd mee met de ontsnapping en probeerde het op dertig kilometer van de finish solo. Uiteindelijk werd hij op ruim tien kilometer van de finish door het peloton ingerekend.

Bissegger was op pad samen met Manuele Boaro, Philippe Gilbert, bergkoning Quinn Simmons, Joey Rosskopf en Mathias Reutimann. Nadat Boaro en Reutimann hadden moeten lossen, deed de Zwitserse tempobeul tot twee keer toe een poging om alleen verder te rijden.

“Ik kende het laatste stuk, dus ik wist waar ik het moest proberen”, blikte hij terug. “De kopgroep functioneerde niet meer zo goed, de snelheid zakte en ik moest het proberen. Ik probeerde het twee keer en raakte weg. Het scheelde niet veel, en een halve minuut of een minuut voorsprong méér was genoeg geweest. Het is wat het is. Als je niets probeert, win je niet.”

De voormalig juniorenwereldkampioen op de achtervolging maakte er in zijn eentje een tijdrit van, maar was uiteindelijk niet opgewassen tegen het peloton. “Mijn vorm is niet slecht, zoals iedereen kon zien. Het gaat goed, hopelijk gaat het nog beter in de Tour.”