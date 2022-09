Staune-Mittet juicht voor Jumbo-Visma Development na val Van Belle in finale

Johannes Staune-Mittet heeft de openingsrit van de Ronde de l’Isard voor beloften gewonnen. De jonge Noor van het Jumbo-Visma Development Team kwam na 157 kilometer solo over de finish, nadat hij onderweg deel uitmaakte van een kopgroep die meer dan tien minuten voorsprong kreeg. Zijn ploegmaat Loe van Belle leek in de finale te winnen, maar Van Belle viel en zag de zege gaan naar Staune-Mittet.

Al vroeg na de start reed een kopgroep van veertien renners weg, met daarbij drie renners van de talentenploeg van Jumbo-Visma. Johannes Staune-Mittet, Lars Boven en Loe van Belle schoven mee in de vlucht. Een andere opvallende naam was die van Reuben Thompson van Groupama-FDJ U23, die de afgelopen twee jaar uitblonk in de Giro Valle d’Aosta.

Het was mede door de regenval en de straffe wind dat deze groep wegreed in de verder nagenoeg vlakke etappe naar Saverdun. De voorsprong van de kopgroep groeide tot boven de vijf minuten, terwijl Mattieu Lavignac en Antonio Nieto in de tegenaanval gingen. Zij zwommen lange tijd tussen de twee grote groepen in.

Het peloton kreeg geen vat op de veertien vluchters, die goed samenwerkten en halverwege de rit liefst tien minuten voorsprong pakten. Na het laatste kleine klimmetje van de dag werd dan ook gestreden om de ritwinst. Max Walker (Trinity) probeerde weg te rijden, maar Lars Boven counterde zijn aanval.

Van Belle neemt verkeerde afslag en valt

Het was het startsein voor een reeks aanvallen. Loe van Belle wist een gat van tien seconden te slaan met de rest en hield die voorsprong vast, mede door goed afstopwerk van zijn ploeggenoten daarachter. Van Belle reed in de laatste kilometer echter verkeerd en kwam ten val, waardoor hij de zege aan zijn neus voorbij zag gaan.

Geluk voor een ongeluk voor Jumbo-Visma was dat Staune-Mittet in de achtergrond optimaal had geprofiteerd van het werk van de concurrentie. De Noor, die in 2024 prof wordt bij Jumbo-Visma, rondde het af in Saverdun en greep de zege. De Fransman Gwen Leclainche eindigde als tweede, voor zijn landgenoot Enzo Paleni. De gevallen Van Belle kwam ruim zeven minuten later over de finish, als veertiende. Dat was nog ruim voor het peloton binnenkwam.