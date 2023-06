Staune-Mittet koning van de Stelvio: “Had deze rit a lang met rood omcirkeld”

Johannes Staune-Mittet was woensdag de grote man op de Passo dello Stelvio. De 21-jarige Noor kwam als eerste boven op de mythische col en veroverde tevens de leiderstrui. De renner van Jumbo-Visma Development Team was na afloop dan ook in de wolken.

In de laatste kilometers van de Passo dello Stelvio waren het Staune-Mittet, Darren Rafferty en Alexy Faure Prost die boven kwamen drijven. De drie mannen wisten hun metgezellen eraf te rijden en reden gezamenlijk naar de streep. “Op het eind leek het niet meer zo snel te gaan. Het was meer aanvallen over en weer in de laatste haarspeldbochten. Toen wist ik al dat ik kon gaan winnen”, blikt Staune-Mittet op de ploegsite van Jumbo-Visma terug op de finale.

“Het is zo speciaal. De Stelvio is een legendarische klim in het wielrennen. Ik heb hier zo hard voor gewerkt. Ik had deze etappe al heel lang met rood omcirkeld in agenda. Dit is zeker een van mijn mooiste overwinningen. Ik kijk er echt naar uit om nu mijn rugnummer op te spelden en rond te rijden in de roze trui. Dit is echt geweldig. Ik moet ook mijn ploegmaten en de staf bedanken. Zonder hen was het nooit gelukt. Het was een geweldige teamprestatie.”

Oud-renner en ploegleider Robert Wagner is ook trots op de jongens en Staune-Mittet in het bijzonder. “We hadden een goed plan uitgestippeld en het liep werkelijk perfect. Per Strand Hagenes zat mee in de vroege vlucht en toen we aan de voet van de Stelvio aankwamen, zaten we met Staune-Mittet, Tijmen Graat en Menno Huising nog goed voorin in het uitgedunde peloton.”

“Johannes heeft al meerdere overwinningen behaald de laatste jaren, maar deze is echt legendarisch. Als je kunt winnen in de Giro Next Gen op de Stelvio, dan heb je volgens mij een grote toekomst voor je. Voor hem is het geweldig dat hij hier op ruim 2.700 meter hoogte de beste is. Dit is misschien wel zijn mooiste overwinning”, denkt Wagner.

In het algemeen klassement is het verschil tussen leider Staune-Mittet en eerste uitdager Rafferty nu achttien seconden. Jumbo-Visma hoopt nu vooral de eindzege binnen te halen. Wagner: “Hier hadden we stiekem van gedroomd. Dat het dan lukt is fantastisch. We gaan er alles aan doen om het roze naar Triëst te brengen. We hebben al een goed plan klaarliggen voor de etappe van vandaag.”