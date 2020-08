Starttijden Vlaamse klassiekers aangepast na overlap met Giro d’Italia woensdag 26 augustus 2020 om 20:06

Wielervolgers kwamen door de herschikte UCI-kalender voor een dilemma te staan, want Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen overlapten ineens met de Giro d’Italia. Om fans niet te laten kiezen heeft Flanders Classics de starttijden van de Vlaamse klassiekers gewijzigd.

In het tweede deel van het seizoen heeft Flanders Classics de Brabantse Pijl, Gent-Wevelgem, de Scheldeprijs in de Ronde van Vlaanderen in haar portefeuille. Net de klassiekers die midden in de Giro d’Italia vallen. Daarom zocht de organisator naar een oplossing. De tijdschema’s van de vier wedstrijden zijn aangepast, zodat de finish van de ritten in Giro en de aankomst in de klassiekers, van zowel de mannen- als de vrouwenkoers, niet overlappen.

Voor de WorldTour-koersen Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem zijn de tijdschema’s van de mannen- en vrouwenwedstrijden zodanig aangepast dat de vrouwen ná de mannen eindigen. Het mannenpeloton finisht in beide wedstrijden ongeveer een uur vóór de voorziene aankomst van de ritten in de Giro, de vrouwen dan weer een uur erná. De Brabantse Pijl en de Scheldeprijs krijgen latere starttijden en dus ook latere aankomsttijden.

Flexibel

Door de drukke agenda stelde Flanders Classics zich flexibel op, zegt bestuursvoorzitter Tomas Van den Spiegel. “Op die manier geven we iedereen de kans alle wedstrijden maximaal te volgen. Daarnaast was dit voor ons ook een kans om de vrouwenkoersen extra in de kijker te zetten.”

Overzicht start- en finishtijden De Brabantse Pijl (07/10)

Elite-vrouwen: start om 11.20 uur, finish rond 14.20 uur

Elite-mannen: start om 13.00 uur, finish rond 17.40 uur Gent-Wevelgem (11/10)

Elite-mannen: start om 10.00 uur, finish rond 16.00 uur

Elite-vrouwen: start om 13.45 uur, finish rond 17.45 uur Scheldeprijs (14/10)

Elite-mannen: start om 13.00 uur, finish rond 17.30 uur Ronde van Vlaanderen (18/10)

Elite-mannen: start om 9.45 uur, finish rond 15.45 uur

Elite-vrouwen: start om 13.45 uur, finish rond 17.35 uur