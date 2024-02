zaterdag 17 februari 2024 om 11:15

Starttijden tijdrit Volta ao Algarve 2024 – Evenepoel als voorlaatste van start

De vierde etappe in de Volta ao Algarve kan weleens allesbeslissend blijken te zijn voor het algemeen klassement. We gaan namelijk tijdrijden. 22 kilometer, van en naar badplaats (of zuipoord) Albufeira. Het parcours is glooiend en bevat één strook van achthonderd meter aan zo’n acht procent. Verre van vlak dus, maar toch moeten de grote motoren hier goed uit de voeten kunnen. Want pas in de slotkilometers wordt het wat technischer, daarvoor is het overwegend rechttoe-rechtaan. Dit zijn de starttijden in deze rit tegen de klok!

Starttijd eerste renner

13.21 uur – Diogo Oliveira

Starttijden Belgen

13.50 uur – Warre Vangheluwe

13.54 uur – Gerben Thijssen

13.55 uur – Jordi Meeus

13.57 uur – Edward Theuns

13.58 uur – Stan Van Tricht

14.03 uur – Edward Planckaert

14.10 uur – Julien Vermote

14.15 uur – Laurenz Rex

14.20 uur – Pieter Serry

14.33 uur – Xandro Meurisse

14.52 uur – Louis Vervaeke

14.54 uur – Vito Braet

15.00 uur – Jenthe Biermans

15.33 uur – Jasper Stuyven

15.37 uur – Quinten Hermans

15.48 uur – Rune Herregodts

16.06 uur – Wout van Aert

16.18 uur – Remco Evenepoel

Starttijden Nederlanders

13.52 uur – Bram Welten

14.06 uur – Lars Boven

15.04 uur – Mike Teunissen

15.08 uur – Daan Hoole

15.21 uur – Martijn Tusveld

15.38 uur – Gijs Leemrijze

15.39 uur – Milan Vader

16.04 uur – Thymen Arensman

Starttijden favorieten voor eindzege, volgens onze voorbeschouwing

15.19 uur – Filippo Ganna

15.47 uur – Marc Hirschi

15.52 uur – Stefan Küng

15.55 uur – Ben Healy

16.04 uur – Thymen Arensman

16.06 uur – Wout van Aert

16.10 uur – Tom Pidcock

16.16 uur – Sepp Kuss

16.18 uur – Remco Evenepoel

16.20 uur – Daniel Felipe Martinez

Volledige starttijden (Via ProCyclingStats)