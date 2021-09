Starttijden ploegentijdrit Tour of Britain 2021

Overzicht

Een dag na de verrassende dubbelslag van Robin Carpenter in de rit naar Exeter, is het in de Tour of Britain tijd voor de belangrijke ploegentijdrit van 18,2 kilometer. De kans bestaat dat hier grote verschillen gaan ontstaan. WielerFlits zet de starttijden op een rijtje.

De bescheiden Britse formatie Saint Piran rolt om 14.05 uur als eerste van het startpodium. De ploegen starten vervolgens om de vijf minuten. Jumbo-Visma, dat nog maar met vijf renners in koers is na de opgave van Chris Harper, begint om 14.35 uur aan de ploegentijdrit. Rally Cycling, de ploeg van leider Robin Carpenter, vertrekt om 15.30 uur als laatste formatie.

Starttijden ploegentijdrit (Nederlands-Belgische tijd)

Carmarthenshire-Carmarthenshire (18,2 km)

14.05 uur – Saint Piran

14.10 uur – SwiftCarbon Pro Cycling

14.15 uur – Ribble Weldtite Pro Cycling

14.20 uur – Global 6 Cycling

14.25 uur – Groot-Brittannië

14.30 uur – Caja Rural-Seguros RGA

14.35 uur – Jumbo-Visma

14.40 uur – Trinity Racing

14.45 uur – Israel Start-Up Nation

14.50 uur – Deceuninck-Quick-Step

14.55 uur – Qhubeka NextHash

15.00 uur – Canyon dhb SunGod

15.05 uur – Arkéa-Samsic

15.10 uur – Alpecin-Fenix

15.15 uur – Team DSM

15.20 uur – Movistar

15.25 uur – INEOS Grenadiers

15.30 uur – Rally Cycling