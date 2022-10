Startplaatsen EK wielrennen in Drenthe bekend: “Alle gemeentes betrokken”

Video

Vrijdagochtend werd naar buiten gebracht dat het EK wielrennen in 2023, dat in september plaats zal vinden, zal finishen op het terrein van VAM-berg. “We gaan uit van een finish op Het Dak van Drenthe, een nieuwe klim”, vertelt organisator Thijs Rondhuis voor de camera van WielerFlits. Ook de start- en finishplaatsen werd bekend; de organisatie doet tijdens het EK 2023 elke Drentse gemeente aan.

“Het is belangrijk dat we de startplaatsen konden bekendmaken”, gaat Rondhuis verder. Met zijn bedrijf Courage Events is hij verantwoordelijk voor tal van wedstrijden, waaronder Olympia’s Tour, de Simac Ladies Tour en de afgelopen drie edities van het NK wielrennen. “Dat deze plekken nu openbaar zijn, is goed voor alle betrokkenen; de gemeentes, de leveranciers, de organisaties en de landen. Italië heeft bijvoorbeeld deze ochtend al geboekt.”

Op dinsdag 19 september en woensdag 20 september staan de tijdritten op het programma. Die starten beide in avonturenpark Wildlands te Emmen. “Bij de Mixed Team Relay is er voor het eerst ook een wedstrijd voor de junioren. Dat is bijzonder.” Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag starten de verschillende categorieën respectievelijk in Hoogeveen, Coevorden, Meppel en Assen. “Op zondag starten de mannen in de hoofdstad van Drenthe. Ze zullen een lus door Drenthe rijden, waarna ze aankomen op de VAM-berg.”

Finish op Het Dak van Drenthe

“Alle twaalf gemeentes van Drenthe liggen in het parcours. Vijf gemeentes organiseren de start of finish. Op die manier betrekken we heel Drenthe”, aldus Rondhuis. De organisator geeft verder aan dat het definitieve parcours normaliter midden januari bekendgemaakt zal worden. “We gaan ervan uit dat de finish op Het Dak van Drenthe zal liggen. Het rondje gaat sowieso zwaar genoeg zijn voor een mooi kampioenschap.”