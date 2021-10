Stan Van Tricht tekent contract bij Deceuninck-Quick-Step

Stan Van Tricht mag zich volgend jaar bewijzen op het hoogste niveau. De 22-jarige Belg heeft namelijk een profcontract getekend bij Deceuninck-Quick-Step. Van Tricht, die al stage liep bij de ploeg van Patrick Lefevere, tekent als neoprof voor twee jaar.

Van Tricht kwam sinds 2020 uit voor de Nederlandse opleidingsformatie SEG Racing Academy en met succes. Zo werd hij derde in Olympia’s Tour 2019 en tiende in zowel Luik-Bastenaken-Luik U23 als de Ronde van Vlaanderen U23. Ook dit jaar heeft hij al tal van ereplaatsen achter zijn naam staan en dat leverde Van Tricht in het Nederlandse circuit de bijnaam Mister Consistency op. Hij was er ook bij op het EK en WK voor beloften.

De beloftevolle renner kreeg vervolgens als stagiair van Deceuninck-Quick-Step de kans om zich in de kijker te rijden. Van Tricht won voor de Belgische formatie meteen de Kermiskoers van Gullegem en nam onder meer deel aan de Brussels Cycling Classic, het Kampioenschap van Vlaanderen, de Eurométropole Tour en de Sparkassen Münsterland Giro.

Werkethiek

Van Tricht heeft de ploegleiding van Deceuninck-Quick-Step voldoende kunnen overtuigen. “Ik was ontzettend blij toen ik het nieuws hoorde. Ik wist als stagiair al dat ik graag bij ‘The Wolfpack’ wilde blijven. Ik heb er een fijne tijd gehad en ik hoop de komende jaren nog verder te groeien binnen deze geweldige ploeg. Ik wil graag deelnemen aan de klassiekers en andere grote wedstrijden en het team helpen om aan de top te blijven.”

Lefevere is ook in zijn nopjes met zijn nieuwste aanwinst. “We wisten al dat Stan een sterke en getalenteerde renner is. Daarom gaven we hem ook een kans als stagiair. Hij maakte meteen indruk met zijn professionele houding en werkethiek. Hij liet in Gullegem zien dat hij ontzettend sterk is en we kijken ernaar uit om hem verder te laten groeien in de komende jaren.”